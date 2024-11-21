В США впервые провели операцию по двойной пересадке легких с помощью робота
- 21.11.2024, 20:24
Процедура завершилась успешно.
Хирурги в США впервые смогли провести полностью роботизированную двойную пересадку легких, сообщает пресс-служба медицинского центра Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health).
Месяц назад медики из NYU Langone Health уже пересадили с помощью робота одно легкое пациенту. А теперь провели такую же операцию сразу на два.
Процедура проводилась 57-летней Шерил Меркар. Врачи еще в 2010 году выявили у женщины хроническую обструкционную болезнь легких. Такая болезнь приводит к проблемам с дыханием. Также в крови снижается концентрация кислорода.
В 2022 году женщина перенесла коронавирус, что дало осложнения и ей потребовалась пересадка легких.
Но подходящего донора нашли лишь недавно. Врачи предложили пациентке поучаствовать в эксперименте с пересадкой с помощью робота. Она согласилась.
Во время операции робот сделал два небольших надреза в области между ребер женщины, удалил старые легкие и заменил их донорскими. Процедура завершилась успешно.
По словам доцента Нью-Йоркского университета Стефании Чанг, использование роботов позволяет медикам максимально повысить шансы успешных операций по пересадке, а также уменьшить «негативные последствия для организма, которые несет за собой хирургия» и «снизить остроту болевых ощущений после операции».
«Сама возможность вернуть пациентам нормальное качество жизни для нас является большой честью», — подчеркнула медик.
Она надеется, что с помощью роботов можно будет спасти тысячи жизней, а также это снизит вероятность дальнейшего развития постоперационных осложнений у таких пациентов.