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В США впервые провели операцию по двойной пересадке легких с помощью робота

  • 21.11.2024, 20:24
В США впервые провели операцию по двойной пересадке легких с помощью робота

Процедура завершилась успешно.

Хирурги в США впервые смогли провести полностью роботизированную двойную пересадку легких, сообщает пресс-служба медицинского центра Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health).

Месяц назад медики из NYU Langone Health уже пересадили с помощью робота одно легкое пациенту. А теперь провели такую же операцию сразу на два.

Процедура проводилась 57-летней Шерил Меркар. Врачи еще в 2010 году выявили у женщины хроническую обструкционную болезнь легких. Такая болезнь приводит к проблемам с дыханием. Также в крови снижается концентрация кислорода.

В 2022 году женщина перенесла коронавирус, что дало осложнения и ей потребовалась пересадка легких.

Но подходящего донора нашли лишь недавно. Врачи предложили пациентке поучаствовать в эксперименте с пересадкой с помощью робота. Она согласилась.

Во время операции робот сделал два небольших надреза в области между ребер женщины, удалил старые легкие и заменил их донорскими. Процедура завершилась успешно.

По словам доцента Нью-Йоркского университета Стефании Чанг, использование роботов позволяет медикам максимально повысить шансы успешных операций по пересадке, а также уменьшить «негативные последствия для организма, которые несет за собой хирургия» и «снизить остроту болевых ощущений после операции».

«Сама возможность вернуть пациентам нормальное качество жизни для нас является большой честью», — подчеркнула медик.

Она надеется, что с помощью роботов можно будет спасти тысячи жизней, а также это снизит вероятность дальнейшего развития постоперационных осложнений у таких пациентов.

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