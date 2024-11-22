Редкий Mercedes из 80-х продали по цене нового Rolls-Royce 22.11.2024, 13:01

В свое время было выпущено всего 50 таких авто.

В Хьюстоне (США) на аукционе Bring a Trailer продали купе Mercedes-Benz W126 1989 года. За авто отдали 544 560 долларов — как за новый Rolls-Royce Phantom. О нем рассказали на сайте аукциона.

Высокая цена Mercedes W126 обусловлена тем, что это редкая версия от AMG. Таких купе изготовили примерно 50. В 80-х продукция AMG еще оставалась мелкосерийным эксклюзивом.

Mercedes 560SEC AMG 6.0 Widebody (именно так называется авто) оснащен 6,0-литровым V8 мощностью 385 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 288 км/ч.

Кроме того, купе Mercedes W126 получило спортивный выхлоп, самоблокирующийся дифференциал и спортивную подвеску с амортизаторами Bilstein.

От стандартной модели Mercedes 560SEC AMG 6.0 Widebody можно отличить, прежде всего, по расширенным крыльям. Кроме того, купе получило обвес, задний спойлер и 17-дюймовые диски.

Салон Mercedes W126 AMG отделан кожей и деревом. Там установили руль Momo и спортивные кресла Recaro с электроприводом и подогревом. Кроме того, комплектация включает климат-контроль и аудиосистему.

Конкретно это авто сначала было поставлено из Германии в Японию, где находилось до 2016 года. Позже оно вернулось в Европу и хранилось в коллекциях в Великобритании и Австрии, а затем попало в США. Пробег Mercedes W126 составляет 90 000 км.

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