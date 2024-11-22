Видеофакт: Российская бронемашина взлетает в воздух после детонации боекомплекта
- 22.11.2024, 13:19
Технику разнесло в щепки на Покровском направлении.
На Покровском направлении вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации боекомплекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсетях.
«Детонация боекомплекта российской бронемашины, которая была обездвижена в результате наезда на мину, после прилета FPV-дрона на Покровском направлении Донецкой области. Кадры аэроразведки 414-й ОПУБАС МП «Птахи Мадяра», - отмечает в комментарии автор публикации.