Туареги устроили засаду и ликвидировали «вагнеровцев» в Мали

Туареги устроили засаду и ликвидировали «вагнеровцев» в Мали4
- 22.11.2024, 15:52
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Опубликовано видео.
Туареги ликвидировали пятерых российских наемников из ЧВК «Вагнер», устроив засаду на конвой террористов в области Мопти в Мали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видны результаты атаки туарегов.
«Туареги снова устроили засаду и уничтожили конвой террористов из ЧВК «Вагнер» в Мали, между Банкасо и Бандиагарой в области Мопти. В разговоре на видео говорится о пяти ликвидированных. На кадрах видно белокожих наемников», - отмечает автор публикации.