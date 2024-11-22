Туареги устроили засаду и ликвидировали «вагнеровцев» в Мали 4 22.11.2024, 15:52

2,430

Опубликовано видео.

Туареги ликвидировали пятерых российских наемников из ЧВК «Вагнер», устроив засаду на конвой террористов в области Мопти в Мали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видны результаты атаки туарегов.

«Туареги снова устроили засаду и уничтожили конвой террористов из ЧВК «Вагнер» в Мали, между Банкасо и Бандиагарой в области Мопти. В разговоре на видео говорится о пяти ликвидированных. На кадрах видно белокожих наемников», - отмечает автор публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com