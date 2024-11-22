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Туареги устроили засаду и ликвидировали «вагнеровцев» в Мали

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  • 22.11.2024, 15:52
  • 2,430
Туареги устроили засаду и ликвидировали «вагнеровцев» в Мали

Опубликовано видео.

Туареги ликвидировали пятерых российских наемников из ЧВК «Вагнер», устроив засаду на конвой террористов в области Мопти в Мали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видны результаты атаки туарегов.

«Туареги снова устроили засаду и уничтожили конвой террористов из ЧВК «Вагнер» в Мали, между Банкасо и Бандиагарой в области Мопти. В разговоре на видео говорится о пяти ликвидированных. На кадрах видно белокожих наемников», - отмечает автор публикации.

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