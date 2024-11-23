ВСУ отреагировали на заявление о войсках КНДР на Харьковщине
- 23.11.2024, 1:03
Они опровергают эти данные.
Информация о том, что в Харьковской области были замечены военные из Северной Кореи, не соответствует действительности. Слухи об этом распространило не официальное лицо, сообщает ОТГ «Харьков» в Telegram.
Как заявили военные, лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку за пределами своей компетенции.
«Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, которые обнародованы на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины», - сказано в сообщении.
Также в ОТГ «Харьков» заявили, что обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, и Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.