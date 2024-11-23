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ВСУ отреагировали на заявление о войсках КНДР на Харьковщине

  • 23.11.2024, 1:03
ВСУ отреагировали на заявление о войсках КНДР на Харьковщине

Они опровергают эти данные.

Информация о том, что в Харьковской области были замечены военные из Северной Кореи, не соответствует действительности. Слухи об этом распространило не официальное лицо, сообщает ОТГ «Харьков» в Telegram.

Как заявили военные, лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку за пределами своей компетенции.

«Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, которые обнародованы на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины», - сказано в сообщении.

Также в ОТГ «Харьков» заявили, что обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, и Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

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