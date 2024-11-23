ЕС намерен ужесточить правила выдачи россиянам шенгенских виз 23.11.2024, 6:00

«Сейчас не время проявлять мягкость».

Глава миграционной службы Евросоюза Ильва Йоханссон заявила, что Европейский союз, вероятно, усилит ограничения на выдачу виз гражданам России. По ее словам, россияне, путешествующие по Шенгенской зоне, представляют серьезную угрозу для европейской безопасности, пишет The Moscow Times.

Согласно данным за 2023 год, российским гражданам выдали около 450 тысяч шенгенских виз. Хотя эта цифра значительно меньше показателей до начала войны в Украине, она все еще остается достаточно высокой, что вызывает обеспокоенность, пояснила Йоханссон. Она напомнила об участившихся случаях диверсий и шпионажа на европейской территории, а также о недавней попытке российских спецслужб убить главу немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

«Сейчас не время проявлять мягкость. Это может подорвать безопасность всей Шенгенской зоны», — заявила она (цитата по The Guardian). Йоханссон, которая в этом месяце покидает свой пост, также выразила обеспокоенность тем, что не все страны-участницы ЕС применяют единые стандарты при рассмотрении заявлений россиян на визы. Она сообщила, что инициировала процесс пересмотра правил, однако окончательное решение будет принимать ее преемник Магнус Бруннер.

После решения Путина начать полномасштабную войну в Украине ряд европейских стран фактически закрыли въезд для россиян. В частности, это сделали граничащие с РФ Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия, а также Чехия. Одни перестали выдавать краткосрочные туристические визы, а другие — пускать россиян на свою территорию даже с уже выданными шенгенами. Еврокомиссар Стелла Кириакидес в сентябре заявила, что Европейский союз намерен ужесточить контроль за выдачей виз россиянам, подчеркнув, что действия РФ представляют угрозу для безопасности союза.

Источники The New York Times ранее предупредили, что Россия может активизировать диверсии, направленные против объектов в Европе, а также осуществить атаки на военные базы США и их союзников в ответ на разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием по российской территории. Госсекретарь Энтони Блинкен летом отмечал, что страны НАТО регулярно сталкиваются с кибератаками, дезинформацией и провокациями со стороны Москвы.

В мае спецслужбы стран Евросоюза предупредили свои правительства о подготовке российскими властями диверсий на территории Европы. По их данным, Москва готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба европейской инфраструктуре с помощью своих агентов и доверенных лиц.

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