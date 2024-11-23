СМИ: Трамп «уронит» нефть до 40 долларов 4 23.11.2024, 12:30

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Чем это чревато для России?

Одним из программных заявлений победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа было повышение доступности энергоносителей. Трамп обещал снизить цены на нефть вдвое и, как считают некоторые эксперты, вполне способен сделать это. Но дешевая нефть несет в себе огромные риски. Что это значит для экономики России и рубля и чем это опасно для самих Штатов, пишет NEWS.ru.

Что означает победа Трампа для мирового рынка нефти

Приход к власти в США Дональда Трампа и его команды может оказаться сильным негативным фактором для мирового рынка нефти. В СМИ активно раскручивается идея о том, что теперь цены на черное золото практически неизбежно пойдут вниз. Почему?

Одним из неофициальных лозунгов избирательной кампании избранного президента США (впрочем, об этом он говорил и раньше) был слоган «Drill, baby, drill!», что означает «Бури, детка, бури!». Трамп неоднократно обещал нарастить нефтедобычу, снизить стоимость нефти — до $40 за баррель в течение года (сейчас нефть торгуется в районе $71) — и поднять нефтяную отрасль: отменить все ограничения в отношении нефтяников, вводившиеся демократами, и создать дополнительные стимулы для отрасли.

Обещания Трампа снизить цену нефть до $40 за «бочку» за счет ослабления регуляции на нефтяном рынке США фактически означают, что он готов разрешить бурить везде, где это возможно, объясняет в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. К слову, буквально на днях избранный президент заявил, что у США больше нефти, чем у России или Саудовской Аравии.

Каков план Трампа по снижению цен на нефть

В мае 2024 года на встрече с 20 руководителями американских нефтяных корпораций, включая Chevron, Exxon и Occidental Petroleum, Трамп, в частности, пообещал:

увеличить бурение нефтяных скважин в Мексиканском заливе; устранить препятствия для бурения в арктической части Аляски; отменить новые правила, призванные сократить загрязнение от автомобилей; отменить январское решение администрации Байдена о приостановке разрешений на экспорт для новых СПГ-проектов.

Чтобы претворить все это в жизнь, 45-й президент США предложил назначить на должность министра энергетики Штатов главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта. Последний известен как ярый защитник использования ископаемого топлива. В 2019 году он произвел фурор в СМИ, выпив перед камерой жидкость для гидроразрыва пласта. Так он хотел продемонстрировать, что она не опасна.

Как ожидается, Райт поддержит план нового президента в намерении максимизировать добычу нефти и газа. По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Скрыль, возможное назначение ярого противника зеленой повестки министром энергетики будет означать, что США постараются разморозить все проекты по добыче сланцевой нефти, увеличить выдачу лицензий на экспорт. Это наполнит рынок дополнительным предложением нефти, что, в свою очередь, может отразиться на стоимости сырья, объясняет она NEWS.ru.

Нефть менее чем за $40 — как это было в 2020 году

В начале 2020 года мировой рынок нефти пережил самый настоящий коллапс. Во-первых, резко упал спрос на энергоресурсы из-за пандемии коронавируса и вызванного ей глобального экономического кризиса. В хранилищах по всему миру скопилось слишком много невостребованной нефти, и она начала дешеветь. Масла в огонь подлило решение России не продлевать сделку ОПЕК+ ввиду разногласий с Саудовской Аравией. Из-за этого в начале марта стоимость «бочки» рухнула почти на треть — примерно с $45 до $30 за баррель марки Brent.

Но, как оказалось, и это не предел. 20 апреля за баррель Brent давали уже меньше $26, а цена на нефть марки WTI впервые в истории ушла в минус. То есть производители не просто отдавали нефть даром, а готовы были еще и доплачивать покупателям. Причем почти по $40 за «бочку» (около 160 литров). Нефть российской марки Urals тогда же продавалась по цене $8,5 за баррель.

И это при том, что цена отсечения на тот момент была установлена на уровне $42,4. Согласно бюджетному правилу, если стоимость Urals выше «отсечки», все дополнительные доходы направляются на покупку валюты, которая затем зачисляется в Фонд национального благосостояния, если ниже — то разница компенсируется продажей валюты из ФНБ. Властям пришлось заявить о недополучении нефтяных доходов и распечатать «кубышку»: средства из ФНБ пошли на покрытие бюджетного дефицита.

Падение цен на нефть вызвало обвал рубля, в начале марта доллар стоил около 66 рублей, а к концу месяца взлетел до 80. При этом средняя цена российской нефти в 2020 году составила $41,73 за баррель. По оценкам Минфина, из-за падения нефтяных котировок российский бюджет потерял около 2 трлн рублей.

Способен ли Трамп «уронить» цены на нефть

Трамп вполне может «уронить» цены на нефть (марки Brent, к ней исторически привязана стоимость российской Urals. — NEWS.ru), считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. «К примеру, если обновят данные о запасах в сторону значительного увеличения плюс объявят о резком приросте добычи, что поставит под угрозу договоренности ОПЕК+ об установлении ежедневного лимита на добычу. Или одним днем резко снизят санкционное давление на российскую нефть, что логичным образом увеличит объем предложений на мировом рынке, и цена обвалится», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

По мнению Артема Звездина, уже весной может соединиться несколько факторов, способных привести к существенному удешевлению нефти.«Первый — это снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и Украине, что снизит напряжение на мировом рынке энергоресурсов. Второй — приход к власти Трампа и возможные действия в сторону смягчения регуляции сырьевого рынка», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Нефть по $40 — как это может быть в 2025 году

В случае падения цен до $50 за баррель курс российской валюты может снизиться до 120 рублей за доллар, а на пике — рухнуть до 140, прогнозирует Звездин. Понятно, что экономике России развитие подобного сценария не несет ничего хорошего.

«Прогнозы самые неблагоприятные. Начнет раскручиваться маховик инфляции, которая, вероятно, достигнет 15–20% и более, следом мы увидим серию корпоративных дефолтов. Если в этот момент правительство не вмешается, то все может закончиться падением доходов населения и обеднением людей», — рассуждает аналитик.

Поскольку значительная часть доходов бюджета формируется за счет экспорта нефти и газа, снижение цен на нефть приведет к сокращению бюджетных поступлений, говорит в разговоре с NEWS.ru основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Ослабление рубля, в свою очередь, сделает импортные товары дороже, что может вызвать новый виток инфляции и снизить покупательную способность населения, отмечает он.

Татьяна Скрыль также допускает падение стоимости нефти весной будущего года, однако считает, что оно будет непродолжительным и затем цена стабилизируется на уровне $80. Эксперт напоминает, что в базовом сценарии бюджета РФ цена нефть заложена на уровне $69,5 за баррель, а в консервативном сценарии — $60,5. «Исходя из этого, российская экономика не должна испытать серьезных шоков, а планово распределить экспортную выручку для покрытия текущих расходов», — говорит она.

Почему дешевая нефть — это маловероятно

Хотя Трамп и способен сбить цену, но на сознательное обрушение нефтяных котировок не пойдет, считает Шнейдерман. В этом смысле удар, который, возможно, США нанесут по России, будет несоизмеримо ниже ущерба, который США нанесут сами себе, говорит он.

«Цель новой администрации США — вновь стать доминирующим игроком на рынке с максимальной рыночной властью. Но в долгосрочной перспективе низкие цены на нефть невыгодны для Америки, как и для других нефтедобывающих стран», — соглашается Скрыль. К тому же спрос на черное золото будет только увеличиваться на фоне роста азиатских экономик — крупных потребителей нефти, полагает она.

Возможным, но «крайне сомнительным» считает падение цен на нефть до $40–50 руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Снижать цены на нефть, чтобы пошатнуть экономику России, — план с огромным изъяном. Сделав это, Трамп подпишет приговор нефтяному бизнесу в самих Штатах», — объясняет он NEWS.ru.

По словам эксперта, дешевая нефть первой убьет ее добычу в Америке, так как себестоимость добычи сланцевой нефти выше, чем на Ближнем Востоке. С ценой $40 за баррель отрасль будет выкошена — об этом говорит волна банкротств нефтяных компаний США, которая прокатилась в 2020–2021 годы в связи с пандемией, напоминает Деев.

Кроме того, США стали видным игроком на нефтяном рынке, с ориентацией как на Европу, так и на азиатские рынки. Суточный объем добычи в 4,1 млн баррелей лишь немного меньше, чем у России (4,87 млн), продолжает эксперт.

«Откровенно демпинговать США крайне невыгодно — есть риск не окупить даже транспортные издержки, не говоря о том, чтобы заработать. Велика вероятность, что, вопреки договоренностям с ЕС, американские компании просто откажутся поставлять нефть европейскому потребителю», — резюмирует аналитик.

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