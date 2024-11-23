Трамп выбрал кандидатом на пост министра финансов США миллиардера 2 23.11.2024, 18:52

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Скотт Бессент

И сторонника криптовалют.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал своего кандидата на пост следующего министра финансов. Им стал миллиардер Скотт Бессент, сообщает CNN. Чем известен этот человек?

В заявлении об этом выборе Трамп объяснил его так:

— Скотт давно является ярым сторонником «Америки прежде всего». Накануне 250-летия нашей великой страны он поможет мне открыть новый Золотой век для Соединенных Штатов, поскольку мы укрепляем свои позиции как ведущая экономика мира, центр инноваций и предпринимательства, место назначения для капиталов, при этом всегда и без вопросов сохраняя доллар США в качестве резервной валюты мира. В отличие от предыдущих администраций, мы гарантируем, что ни один американец не останется в стороне во время грядущего величайшего экономического подъема. И Скотт возглавит эти усилия для меня и для великого народа Соединенных Штатов Америки.

«Америка превыше всего» — политическая позиция в США, которой придерживается Администрация Трампа. Она привержена внешней политике, ориентированной на американские интересы и национальную безопасность США. В центре этой внешней политики будет находиться принцип «мир через силу», который сделает возможным стабильный, более спокойный мир с меньшим количеством конфликтов и более широким взаимопониманием.

62-летний Бессент — уроженец Южной Каролины. Как рассказывает BBC, он окончил Йельский университет и начал свою карьеру в одной из старейших инвестиционных компаний США Brown Brothers Harriman. Бессент приобрел известность в 1990-х годах, когда делал ставки против британского фунта и японской иены. В то время он работал на Джорджа Сороса, крупного спонсора Демократической партии (главного соперника Республиканской партии, в которой состоит Трамп).

В 2011 оду Сорос нанял Бессента на должность главного инвестиционного директора своего фонда Key Square Capital Management. Кроме того, Бессент преподавал экономическую историю в Йельском университете и был попечителем и членом Совета по международным отношениям Института Рокфеллера.

В прошлом Бессент был крупным спонсором Демократической партии. Но в 2024 году безоговорочно поддержал Трампа и его экономическую политику. В ходе предвыборной гонки Бессент заявлял избирателям, что Трамп откроет «новый золотой век с дерегулированием, дешевой энергией и низкими налогами».

Бессент — ярый сторонник криптоиндустрии. Если его кандидатуру одобрит Сенат США, он станет первым министром финансов в истории страны, открыто поддержавшим криптовалюты. Летом нынешнего года в интервью Fox News он утверждал, что они прекрасно вписываются в дух Республиканской партии. «Крипта — это свобода», — сказал тогда Бессент.

Пост министра финансов США связан и с внешней политикой страны. В частности, именно Бессенту в случае назначения придется отвечать за соблюдение санкционной политики в отношении Беларуси и России. Если же Трамп начнет новые торговые войны с Китаем, Мексикой или Евросоюзом, Бессенту придется успокаивать финансовые рынки.

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