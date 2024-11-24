Топ-10 смартфонов, которые держат зарядку дольше остальных 24.11.2024, 14:27

В списке есть как флагманы, так и бюджетные телефоны.

Автономность – один из предопределяющих факторов при выборе смартфона. Специально для тех, кто не хочет подзаряжать смартфон по пару раз в день, портал Tom’s Guide выделил Топ-10 наиболее автономных мобильных гаджетов на сегодняшний день.

Специалисты заставляли гаджеты непрерывно показывать контент, используя мобильный интернет, пока они полностью не разрядятся. Это довольно требовательный тест, в котором среднестатистический телефон может преодолеть отметку в 10 часов, а действительно долговечные девайсы выдерживают даже больше.

Отдельно стоит подчеркнуть, что ориентироваться на емкость аккумулятора при оценке автономности того или иного смартфона давно не актуально. В современных устройствах ключевую роль играет оптимизация между «железом» и софтом.

Лучшее время автономной работы телефона в 2024 году

Asus ROG Phone 9 Pro: 20 часов 34 минуты

Asus ROG Phone 8 Pro: 18 часов 48 минут

OnePlus 12R: 18 часов 8 минут

iPhone 16 Pro Max: 17 часов 17 минут

OnePlus 12: 17 часов 5 минут

Asus Zenfone 11 Ultra: 17 часов 1 минута

Samsung Galaxy S24 Ultra: 16 часов 45 минут

iPhone 16 Plus: 16 часов 29 минут

Samsung Galaxy S24 Plus: 15 часов 58 минут

Moto G Stylus 5G (2024): 15 часов 1 минута

Asus продолжает устанавливать рекорды по времени автономной работы со своими смартфонами ROG. Представленная накануне модель ROG Phone 9 Pro опережает своего ближайшего конкурента почти на 2 часа. Причем, этот конкурент – предшественник ROG Phone 8 Pro, который установил предыдущий рекорд в тестах Tom`s Guide.

Самым долгоживущим айфоном является iPhone 16 Pro Max. Более 17 часов – это самое долгое время, которое устройство Apple когда-либо выдерживало в тесте батареи.

В общем, в списке есть как смартфоны-флагманы, так и бюджетные телефоны дешевле 300 долларов, к примеру Moto G Stylus. Но их все объединяет то, что они способны выдержать не менее 15 часов непрерывного активного пользования.

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