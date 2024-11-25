В Кремле паника 2 Герман Обухов

25.11.2024, 8:36

4,368

Выбора у России нет.

Ему давно все сказали и объяснили – применение Россией ЯО против любой страны — от Украины до Чили — неминуемо повлечет за собой такой же ответ со стороны НАТО. Все его «красные линии» сорок раз пройдены и «судные дни» пережиты.

Выбора у России нет – воевать только обычным оружием, пока оно не закончится. Вся надежда Кремля и лично Путина на Трампа, который непредсказуем даже для собственного окружения. Он хочет войти в историю миротворцем и получить за это Нобелевскую премию мира, как Барак Обама, однако в силу независящих от него обстоятельств осуществить это намерение представляется весьма маловероятным. Заморозка военного противостояния по той линии фронта, которая имеет место сейчас, а она вряд ли сильно изменится до 20 января, это проигрыш обеих сторон. Если Путин еще попробует убедить свой народ, что «плохой мир лучше хорошей войны», то на Банковой возникнут проблемы если не сразу, то после выборов, и война возобновится – хочет того Трамп или нет.

То, что прилетело на этой неделе по Днепру, это не МБР, а ракета средней дельности, как пояснили в разведке и Вашингтоне. На пуск в России МБР Москва получила бы другой ответ и, скорее всего, проблематичный. Вместо испытаний в России, Москва решила припугнуть Запад еще раз и испытать свою «недоделанную» ракету «Рубеж» по Украине.

Цель не была достигнута и более того, похоже, что лишь три боеголовки из шести смогли взорваться и совсем не там, где они хотели. Запад отмахнулся от Путина, как от надоедливой мухи.

Мы «десятью махами» всех побивахами никого опять не испугали. Что самое неприятное для Кремля и Путина — американская гиперзвуковая и высокоточная крылатая ракета X — 51A Waverider успешно прошла испытания и вскоре (2025-26 гг.) может появиться на строящейся американской базе в Финляндии у самых границ с Россией. Время подлета такой ракеты до Москвы — 7 минут. Ноль шансов ее сбить. В Кремле паника.

Герман Обухов, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com