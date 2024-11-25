Наталья Радина: Европа сохраняет жесткую линию в отношении Лукашенко 4 25.11.2024, 10:00

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Наталья Радина

Режим останется под санкциями.

Главный редактор сайта «Хартия'97» Наталья Радина посетила Брюссель, где приняла участие в конференции, посвященной белорусским политзаключенным, прошедшей в рамках внеочередной сессии Европарламенте, а также встретилась с депутатами нового состава Европарламента, комиссаром ЕС по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом и представителями Европейской службы действий.

О том, какой будет европейская политика в отношении Беларуси, Наталья Радина рассказала сайту Charter97.org.

– Наталья, вы часто выступаете в Европейском парламенте и говорите о ситуации в Беларуси. Почему это важно делать?

– Этой осенью заработал новый состав Европейского парламента. Было важно встретиться с депутатами и рассказать о нашей стране. Потому что это наша обязанность — постоянно поднимать вопрос о катастрофической ситуации с правами человека и политзаключенными в Беларуси. Тысячи человек находятся в белорусских тюрьмах. Число узников совести гораздо большее, чем знают правозащитники. Аресты происходят постоянно. Освобождают немногих, а сажают практически ежедневно все новых и новых несогласных. Вероятно, сегодня в Беларуси до 10.000 политзаключенных.

Об этих людях сегодня нужно кричать на всех возможных международных площадках. Нас же пытаются заставить замолчать. Даже эмигрировавших из страны белорусов продолжают преследовать: возбуждают уголовные дела, проводят «заочные» суды, дают огромные сроки, давят на родственников внутри страны, конфискуют имущество. Они хотят, чтобы мы заткнулись и молча наблюдали за происходящим беспределом.

Но нельзя поддаваться этому преступному и отвратительному шантажу. Кто, если не мы, скажет сегодня за людей, которые сегодня подвергается преследованию внутри страны?

Наталья Радина и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс

— С кем вам удалось встретиться и поговорить в рамках сессии Европарламента?

– С главой делегации Европарламента по связям с Беларусью евродепутатом от Польши Малгожатой Госевской, еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом, депутатом Европейского парламента от Австрии и постоянным докладчиком по Беларуси Хельмутом Брандштеттером, депутатом Европейского парламента от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом, бывшим главой Канцелярии премьер-министра Польши, евродепутатом Михалом Дворчиком, бывшим вице-премьером Румынии, евродепутатом Даном Барна, европарламентариями от Польши Мариушем Каминьским и Михалом Кобоско, заместителем начальника отдела по Грузии, Молдове, Армении, Азербайджану, Беларуси Европейской службы внешних действий Жюльеном Буртембургом, квестором Европейского парламента депутатом от Словакии Мириам Лексманн, сотрудниками офиса президента Европарламента и советниками европарламентариев других стран ЕС.

Многие из этих людей хорошо знают ситуацию в Беларуси, но есть и совершенно новые люди, с которыми важно было поговорить и убедить их активно работать над белорусским вопросом.

Наталья Радина и депутат Европейского парламента от Австрии и постоянный докладчик по Беларуси Хельмут Брандштеттер

С главой делегации Европарламента по связям с Беларусью евродепутатом от Польши Малгожатой Госевской

– В рамках внеочередной сессии Европейского парламента 19 ноября в Брюсселе прошла дискуссия под названием «Белорусские политические заключенные. Путь к свободе ценой в свободу». Что обсуждалось на конференции?

– Главным образом говорилось о чудовищном положении политзаключенных, которых сегодня подвергают пыткам, держат в полной изоляции, пытаются уничтожить их здоровье и волю к сопротивлению. Я рассказала о политзаключенных, которые уже погибли в белорусских тюрьмах. Буквально две недели назад в белорусской тюрьме умер политзаключенный Дмитрий Шлетгауэр. Он был гражданином России немецкого происхождения, ему было всего 22 года. До это в тюрьмах погибли известный художник Алесь Пушкин, активист Витольд Ашурок, предприниматель Александр Кулинич, гражданский активист и журналист Игорь Ледник, IT-специалист Вадим Храсько, общественный деятель и блогер Николай Климович, общественный активист Дмитрий Дудойть. Политзаключенные умирали не только в тюрьмах, но и при задержании: кто-то умер в изоляторах от короновируса, у кого-то не выдержало сердце при пытках в РУВД, как у лидского поэта Дмитрия Сорокина, были и самоубийства из-за преследования силовиков.

Обо всех этих страшных вещах надо рассказывать постоянно, потому что из-за войны в Украине и ежедневных жертв там, ситуация в нашей стране по объективным причинам ушла в тень. Но это не значит, что нам, белорусам, нужно замолчать и не говорить о преступлениях, которые творит режим в Беларуси.

Что важно: все участники конференции в один голос говорили о невозможности снятия санкций с режима Лукашенко до тех пор, пока в стране не будут освобождены все до единого политзаключенные. Это был общий посыл и он был услышан депутатами Европейского парламента.

– То есть в Брюсселе сегодня не ведется разговоров о возможности смягчения санкций против режима в связи с недавними освобождении некоторых узников совести?

– Нет, должны быть освобождены все политические заключенные. Я встретилась со многими депутатами Европарламента и сотрудниками Европейской службы внешних действий, отвечающей за санкции, и меня заверили, что нынешних шагов белорусских властей недостаточно для смягчения санкций.

Лукашенко освобождает 30 человек, но одновременно сажает в тюрьмы 100 новых узников совести. При этом из тюрем сегодня выходят люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, которым в тюрьмах разрушили здоровье, пытаясь сломать физически и психологически. У многих освободившихся попросту закончился тюремный срок и «милость» диктатора в том, что его незаконно не продлили, как это сегодня происходит с многими политзаключенными. Например, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина-Шарендо Панасюк недавно уже в четвертый раз была осуждена на очередной срок и ее пребывание в заключении сегодня кажется бесконечным, хотя женщина, мать двоих детей, тяжело больна, у нее панкреатит, и ее жизни угрожает опасность.

А издевательства над Николаем Статкевичем? К сожалению, о нем мало говорят, хотя это действительно мужественный человек, реальный лидер белорусской оппозиции, который за годы правления Лукашенко провел в заключении более 12 лет. Мы ничего о нем не знаем почти два года! С мая 2020 года Николая держат в одиночных камерах, а последние годы с ним отсутствует какая-либо связь: нет писем, звонков, ему запрещены встречи с адвокатом и супругой.

Сегодня важно говорить не только самых известных политзаключенных, но о как можно большем числе узников совести. Например, я просила евродепутатов обратить внимание на судьбу лидера анархистов Игоря Олиневича. Его осудили на 20 лет, но о нем практически ничего не говорят. У активиста Андрея Войнича цирроз печени, ему срочно нужна трансплантация, но и его дело далеко не самое громкое. Теряет в тюрьме зрение один из лидеров «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, большие проблемы со здоровьем у Геннадия Федынича, Василия Береснева, Александра Федуты, Ольги Майровой, Галины Дербыш, Владимира Гундара и многих, многих других. Самое ужасное, что мы не знаем фамилий всех узников совести и, значит, нам неизвестны масштабы катастрофы.

Обо всем этом нужно постоянно доносить информацию до политиков Запада. Давление на режим нужно только усиливать и ни в коем случае не ослаблять его. Наоборот, сегодня необходимо тщательно отслеживать исполнение санкционного режима, закрывать возможности обхода санкций и задействовать новые рычаги давления.

С бывшим вице-премьером Румынии, евродепутатом Даном Барна

– Какими могут быть новые рычаги давления на режим?

– Обсуждались самые жесткие меры, вплоть до полной остановки торговли с режимом Лукашенко и транзита товаров через территорию нашей страны. Уверена, через очень короткое время после закрытия границ для товаров режим пойдет на попятную и начнет освобождать людей из тюрем. Надо только настаивать на освобождении всех, без исключения, узников совести. Для этого правозащитники должны получить доступ к информации обо всех задержанных и осужденных в Беларуси людях.

Кстати, очень важную тему поднял на конференции «Белорусские политические заключенные. Путь к свободе ценой в свободу» активист независимого профсоюзного движения Максим Позняков. Он напомнил, что в 2023 году была принята резолюция Международной организации труда о применении в отношении режима Лукашенко статьи 33 Устава МОТ. Резолюция призывает все государства-члены МОТ пересмотреть любые взаимоотношения с белорусским правительством: культурные, политические, экономические, спортивные — любые.

К сожалению, правительства стран-членов МОТ игнорируют решение организации и сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы в отношении белорусского режима все-таки была применена 33 статья Устава МОТ, предусматривающая торговое эмбарго.

— Как европейские политики оценивают сегодняшнюю ситуацию в Беларуси?

– Предстоящие в январе так называемые «выборы» в Беларуси в Брюсселе воспринимают как дурной спектакль. Для кого Лукашенко вообще проводит это шоу, им непонятно, потому что никакого признания на Западе диктатор не получит. Санкции с него сниматься не будут. Для начала переговоров на эту тему необходимо выполнить условия: освободить всех политзаключенных, прекратить политический террор и выйти из войны с Украиной.

Способен ли на это Лукашенко? Думаю, не способен, потому панически боится потерять власть. Но он ее все равно потеряет: даже пяти лет, мандат на которые он себе нарисует, у него нет. И я здесь говорю не только о состоянии его здоровья, которое явно ухудшается, но и о бесперспективности противостояния всему цивилизованному миру. Не вытянут не только физически, но и экономически ни он, ни его дружок Путин.

Относительно войны в Украине Европа сегодня сохраняет принципиальность, понимает важность продолжения помощи Украине и осознает все угрозы, которые исходят от России. Поэтому так важно, что сегодня такую важную должность в ЕС, как комиссар по обороне, занял бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, а бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас стала Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Их страны пережили советскую оккупацию, и они больше других в Европе понимают, насколько опасны режимы Путина и Лукашенко.

Никакого «перемирия» с ними быть не может. На встречах в Европарламенте я вспоминала знаменитые слова Андрея Сахарова: «Мир не можем доверять лидерам, которые не доверяют собственному народу». С этим соглашались абсолютно все.

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