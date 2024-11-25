Что производят на военном заводе «Тайфун» в Калуге, который атаковали БПЛА

Что производят на военном заводе «Тайфун» в Калуге, который атаковали БПЛА1
- 25.11.2024, 9:21
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Важное для российского ВПК предприятие.
В ночь на понедельник, 25 ноября, в российском городе Калуга украинские беспилотники атаковали военный завод «Тайфун», который является частью российского ВПК.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.
По его данным, завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования.
Предприятие также занимается изготовлением компонентов для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.
Коваленко отметил, что на заводе производят компоненты для ракетных и авиационных систем, в частности детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов.
Кроме того, на военном заводе обслуживают и совершенствуют технику, находящуюся на вооружении армии РФ.
Руководитель ЦПИ добавил, что «Тайфун» производит электронные модули и специализированное оборудование, которое необходимо для интеграции различных военных систем.