Что производят на военном заводе «Тайфун» в Калуге, который атаковали БПЛА 1 25.11.2024, 9:21

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Важное для российского ВПК предприятие.

В ночь на понедельник, 25 ноября, в российском городе Калуга украинские беспилотники атаковали военный завод «Тайфун», который является частью российского ВПК.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

По его данным, завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования.

Предприятие также занимается изготовлением компонентов для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.

Коваленко отметил, что на заводе производят компоненты для ракетных и авиационных систем, в частности детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов.

Кроме того, на военном заводе обслуживают и совершенствуют технику, находящуюся на вооружении армии РФ.

Руководитель ЦПИ добавил, что «Тайфун» производит электронные модули и специализированное оборудование, которое необходимо для интеграции различных военных систем.

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