В Абхазии из-за Лукашенко разразился скандал 7 25.11.2024, 12:04

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В Сеть попали неприятные для диктатора документы.

В оккупированной Абхазии, где в результате народного восстания пост покинул «президент» Аслан Бжания, разразился скандал.

В Сеть попали документы, в которых указано, что Лукашенко планирует построить в Абхазии для своей семьи пятизвездочный гостинично-курортный комплекс на 300 номеров с медицинским спа-корпусом и грязевыми источниками.

Также планируется разместить три ресторана, крытый и открытый бассейны, детскую зону с водными горками, рекреационную зону со спортивными площадками и 8 отдельно стоящих вип-домов. Рядом с комплексом планируют возвести как минимум два причала. Один из которых будет для вип-яхт.

«Сладко поет этот соловей. И как вы думаете, дорогие соотечественники, о чем же пойдет речь? Верно, о нашей с вами земле! Старый дед, упоминая о взаимовыгодном сотрудничестве, думает только о том, как бы ему набить собственные карманы», — пишет Telegram-канал «Аԥсны аԥсы», публикуя документы.

Отметим, протесты в оккупированной Абхазии начались из-за проекта инвестиционного соглашения с РФ, предоставляющего земельные участки российским компаниям. На этом фоне особенно остро выглядят новости о земельных интересах Лукашенко в этой квази-республике.

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