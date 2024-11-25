закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Абхазии из-за Лукашенко разразился скандал

7
  • 25.11.2024, 12:04
  • 9,176
В Абхазии из-за Лукашенко разразился скандал

В Сеть попали неприятные для диктатора документы.

В оккупированной Абхазии, где в результате народного восстания пост покинул «президент» Аслан Бжания, разразился скандал.

В Сеть попали документы, в которых указано, что Лукашенко планирует построить в Абхазии для своей семьи пятизвездочный гостинично-курортный комплекс на 300 номеров с медицинским спа-корпусом и грязевыми источниками.

Также планируется разместить три ресторана, крытый и открытый бассейны, детскую зону с водными горками, рекреационную зону со спортивными площадками и 8 отдельно стоящих вип-домов. Рядом с комплексом планируют возвести как минимум два причала. Один из которых будет для вип-яхт.

«Сладко поет этот соловей. И как вы думаете, дорогие соотечественники, о чем же пойдет речь? Верно, о нашей с вами земле! Старый дед, упоминая о взаимовыгодном сотрудничестве, думает только о том, как бы ему набить собственные карманы», — пишет Telegram-канал «Аԥсны аԥсы», публикуя документы.

Отметим, протесты в оккупированной Абхазии начались из-за проекта инвестиционного соглашения с РФ, предоставляющего земельные участки российским компаниям. На этом фоне особенно остро выглядят новости о земельных интересах Лукашенко в этой квази-республике.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов