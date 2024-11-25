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Россияне ударили баллистической ракетой по центру Одессы

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  • 25.11.2024, 12:22
  • 5,360
Россияне ударили баллистической ракетой по центру Одессы

Повреждены дома.

Российские оккупанты нанесли удар по центру украинской Одессы, повреждены жилые дома, есть пострадавшие, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома», - написал он в Телеграм в понедельник.

Воздушные силы ВСУ сначала предупреждали о разведывательном дроне в направлении Одессы и работе ПВО. Позже военные сообщили об угрозе баллистики и ракете в направлении Одессы.

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