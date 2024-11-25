ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому под Курском 7 25.11.2024, 14:20

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В атаке участвовали и дроны.

Силы обороны Украины ночью 25 ноября атаковали ракетами ATACMS военный аэродром «Халино» в Курской области РФ, ранены двое оккупантов, пишет российский Telegram-канал Astra.

По данным СМИ, Курскую область ночью атаковали семь ракет и 12 дронов. Как минимум одна ракета ATACMS попала в аэродром. Степень повреждения инфраструктуры пока неизвестна.

Раненые оккупанты госпитализированы в больницу.

Остальные ракеты и БПЛА, по данным паблика, сбивали в районах Курска, Курчатова и других населенных пунктов Курской области.

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