ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому под Курском

ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому под Курском7
- 25.11.2024, 14:20
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В атаке участвовали и дроны.
Силы обороны Украины ночью 25 ноября атаковали ракетами ATACMS военный аэродром «Халино» в Курской области РФ, ранены двое оккупантов, пишет российский Telegram-канал Astra.
По данным СМИ, Курскую область ночью атаковали семь ракет и 12 дронов. Как минимум одна ракета ATACMS попала в аэродром. Степень повреждения инфраструктуры пока неизвестна.
Раненые оккупанты госпитализированы в больницу.
Остальные ракеты и БПЛА, по данным паблика, сбивали в районах Курска, Курчатова и других населенных пунктов Курской области.