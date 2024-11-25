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ВСУ ударом ATACMS ликвидировали пять российских офицеров

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  • 25.11.2024, 15:36
  • 4,404
ВСУ ударом ATACMS ликвидировали пять российских офицеров

В их числе — командир дивизиона и начальник штаба.

Украинские войска 23 ноября нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу «С-400» в Большом Жирово Курской области.

Удар был нанесен тремя баллистическими ракетами ATACMS, пишет инсайдерский канал «Досье шпиона».

Комплекс был в небоевом состоянии, находился на ремонте. В результате удара была уничтожена радиолокационная станция и две пусковые установки.

Погибли пять офицеров, в том числе командир дивизиона и начальник его штаба. Также смертельные ранения получили трое сотрудников АО «Алмаз-Антей», которые занимались ремонтом ЗРК.

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