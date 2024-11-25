ВСУ уничтожили редкий российский бомбомет 1 25.11.2024, 16:24

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Применение такого специфического оружия является признаком кризиса вооружений у РФ.

Военнослужащие 5-й штурмовой Киевской бригады поразили и уничтожили российский бомбомет РБУ-6000 Смерч-2 на Краматорском направлении. Видео попадания было обнародовано 25 ноября на канале бригады, пишет «Корреспондент».

РБУ-6000 Смерч 2 разработан еще в советские времена и предназначался для уничтожения подлодок и атакующих торпед врага.

Смерч-2 является мощным оружием. Однако из-за малой дальности выстрела ее располагают близко от линии столкновения, и она может легко попасть под удар украинских дронов.

Аналитики предполагают, что применение такого специфического оружия является признаком кризиса вооружений у врага.

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