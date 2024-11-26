Россия ударила рекордным количеством дронов по Украине 2 26.11.2024, 11:54

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188 БПЛА.

Российские военные в ночь на 26 ноября ударили по Украине 188 дронами и четырьмя баллистическими ракетами, сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

«В ночь на 26 ноября оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Воронежской и Курской областей. Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа», — говорится в сообщении.

Для отражения нападения привлекалась авиация, зенитно-ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы украинских военных. Армия Украины смогла сбить 76 дронов над 16 областями страны.

«95 БПЛА были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, пять беспилотников улетели в сторону Беларуси. К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших», — отметили в Воздушных силах.

Там добавили, что в результате удара в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома.

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