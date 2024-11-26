Платы из стиральной машины: израильтяне заглянули в «мозг» иранской ракеты 1 26.11.2024, 12:19

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Что удалось узнать экспертам.

В апреле и октябре 2024 года Иран выпустил по Израилю более 300 баллистических ракет, включая некоторые самые современные модели. Тегеран вложил значительные средства в повышение их точности. Согласно спутниковым снимкам, около 10% из них прорвались через израильский «ракетный щит» и попали по территории авиабазы Небатим к юго-востоку от Беэр-Шевы.

Посетив подразделение ЦАХАЛа по сбору вражеской техники, мы смогли заглянуть в «мозг» одной из таких ракет. И сделали вывод: несмотря на грозные заявления, усилия Ирана по разработке работ несколько ограничены, пишет израильский сайт «Детали».

Электронные компоненты в них соединяют печатные платы — из тех, что используют, например, в стиральных машинах. Их паяют вручную. Качество продукции среднее, а точность невелика.

Иранцы, несомненно, добились прогресса, но, как говорят эксперты, нет никакого сравнения с израильскими технологиями.

Как и их беспилотники, иранские баллистические ракеты оснащены западными технологиями. Но это не военные компоненты. Такие процессоры и печатные платы можно найти в любом автомобиле или бытовой технике.

Израильская общественность впервые узнала о разработке в Иране высокоточных ракет более пяти лет назад. Эти данные сначала появились в отчетах ЦАХАЛа и правительства. Затем, в июне 2019 года, по сообщениям зарубежных СМИ, израильские ВВС уничтожили в Бейруте планетарный смеситель – машину для изготовления твердого ракетного топлива.

Израильский удар по Ирану в октябре также, предположительно, уничтожил еще до 20 таких смесителей. Их используют для производства высококачественного и однородного твердого ракетного топлива, которое должно повысить точность ракеты.

Ракеты на твердом топливе дороже и сложнее в изготовлении, зато их можно быстро и незаметно подготовить к запуску. И они не так опасны и сложны в обслуживании, как те, которые надо заправлять токсичным жидким топливом.

Топливо – одна из сторон уравнения точности. ЦАХАЛ показал нам две первые ступени – ускорители иранских баллистических ракет. Они доставили иранские ракеты в точку за пределами атмосферы, отсоединились и упали на землю.

Значительная часть иранских инвестиций вложена именно в эту часть уравнения. Ракеты Imad и Fattah 1 оснащены боеголовками, способными продолжать маневрировать при возвращении в атмосферу, что увеличивает их шансы уйти от перехвата и точно поразить цель.

На первый взгляд, обломки ракет – это груда мусора. Пролетевшие более двух тысяч километров, они были сбиты израильскими ПВО или упали в пустыне.

При ближайшем рассмотрении, однако, обнаруживаются крылья: рулевые поверхности, которые помогают боеголовке корректировать курс на последнем этапе траектории (так называемое терминальное наведение).

Крылья сделаны из металла с полимерным покрытием, очевидно, предназначенным для борьбы с высокими температурами при входе в атмосферу. Большинство из них сгорает в пути.

Трудно сказать наверняка, обломки какой боеголовки мы видим. Однако Фабиан Хинц, научный сотрудник Международного института исследований в области безопасности, считает, что они принадлежат ракете Imad, представленной в 2015 году. Она стала первой из иранских ракет, оснащенной боеголовкой с терминальным наведением.

«Мозг» нужен боеголовке, чтобы определять свое положение в полете и посылать корректирующие указания крыльям. От найденного нами «мозга» осталось немного. Но и из останков можно извлечь значительную информацию

Большинство компонентов сгорели или разрушились до степени, когда их невозможно идентифицировать. Но основной процессор остался относительно целым: это LTC1668IG, разработанный компанией Linear Technology. Ее недавно приобрела американская корпорация Analog Devices. Она специализируется на разработке процессоров для преобразования цифровых сигналов в аналоговые и наоборот.

Многие из процессоров этой компании обнаружены в иранских и российских беспилотниках в Украине – наряду с комплектующими производства других западных компаний.

Дело в том, что этот процессор не попадает под действие ограничений на продажу «товаров двойного назначения» – технологий, пригодных как для военных, так и для гражданских целей.

Тем не менее, эксперт по криминалистике профессор Дэвид Наккач говорит что этот процессор, преобразующий цифровой сигнал в аналоговый, был частью системы управления и навигации иранской ракеты, необходимой для точного наведения на цель.

Другой процессор, в ядре печатной платы, – готовый продукт, который можно купить в любой точке мира.

«Скорее всего, это цифровой сигнальный процессор (DSP) или специализированный микроконтроллер, который управляет алгоритмами навигации и командами управления. Он обрабатывает входные данные от различных датчиков, включая акселерометры, гироскопы и, возможно, радарные или инфракрасные датчики, чтобы в реальном времени корректировать курс ракеты», – говорит Наккач.

Производитель печатной платы точно неизвестен. Но Наккач называет «главных подозреваемых». Почти все эти компании упоминались в предыдущих сообщениях о западных компонентах, найденных в иранских и российских ракетах и беспилотниках.

По его словам, в печатную плату встроены компоненты для инерциального измерительного блока (IMU), который «определяет ориентацию, ускорение и изменения в движении, позволяя ракете сохранять стабильность и корректировать траекторию».

Он служит внутренним навигационным механизмом в дополнение к навигации на основе GPS.

Иегошуа Калиски, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности, говорит, что объединение двух навигационных систем должно помочь ракете справиться с глушителями GPS. Инерциальная навигация, однако, также страдает от проблем с точностью.

«Это устройство было разработано командой очень квалифицированных инженеров, работающих в условиях ограниченного бюджета. Вероятно, они пришли из потребительской индустрии. Для разработки такого устройства требуется около пяти инженеров, работающих в течение шести месяцев», – отмечает Наккач.

«Дизайн настолько не оптимизирован, что, вероятно, они нашли поставщика печатных плат общего назначения и заказали их, – говорит он. – Видно также, что резисторы и микросхемы припаяны вручную».

Какова точность иранских ракет?

В октябрьской атаке по Израилю Иран использовал ракеты с маневренными боеголовками, пытаясь поразить стратегические цели.

Тегеран утверждает, что ракета Fattah 1, которую он использовал, является гиперзвуковой (т. е. маневрирует на последнем отрезке траектории со скоростью 5 Махов, в пять раз превышая скорость звука). ЦАХАЛ опроверг это утверждение.

Тал Инбар, эксперт по ракетам и беспилотникам и старший научный сотрудник Альянса по защите от ракет, говорит, что иранские разработки нельзя недооценивать. Но и переоценивать их тоже не стоит.

«Fattah 1, которую иранцы называют гиперзвуковой, обладает превосходной маневренностью по сравнению с другими их боеголовками. Является ли она гиперзвуковой на том уровне, о котором говорят Соединенные Штаты? Нет. Является ли она чем-то большим, чем просто ракета? Да», – говорит он.

С точки зрения точности, удары по авиабазе Неватим были, похоже, максимальной демонстрацией возможностей Ирана. На этой авиабазе размещаются истребители F-35 ВВС Израиля, а также самолеты-заправщики, транспортные и разведывательные самолеты. Многие исследователи до сих пор пытаются выяснить, насколько точной была атака.

Наиболее тщательно к вопросу подошел Декер Эвелет, аналитик американской исследовательской организации Center for Naval Analyses. Он первым выявил – на основе спутниковых снимков – более 30 прямых попаданий баллистических ракет по территории авиабазы.

Эвелет попытался рассчитать круговое вероятное отклонение (КВО) иранских ракет. Это показатель точности – радиус круга, очерченного вокруг мишени, в который попадают половина ракет, выпущенных по ней. Если круговое вероятное отклонение ракеты составляет 20 метров, то 50% ракет попадут в круг с радиусом 20 метров от цели.

По подсчетам Эвелета, КВО иранских ракет, выпущенных 1 октября, составляет от 600 до 1000 метров. Это не слишком высокий показатель. Возможно, это объясняет, почему Иран использовал так много ракет в ходе одной атаки. Чем больше КВО – тем больше ракет нужно выпустить, чтобы попасть в цель.

Калиски считает, что оценки Эвелета – спекулятивны и очень неконкретны. «В отсутствие какой-либо определенной цели он не может сказать, насколько они были точны», – отмечает эксперт.

Эксперты, беседовавшие с «ХаАрец» согласились, что между иранскими и израильскими технологиями существует огромный разрыв в качестве.

«Иран добился определенного прогресса: они поразили больше целей, в том числе из-за огромного количества выпущенных ракет», – говорит Калиски. Однако он утверждает, что сравнивать возможности Ирана и Израиля нельзя.

«Это качественно разные виды оружия. Баллистические ракеты воздушного базирования – те, которые Израиль, вероятно, использовал при ответном ударе по Ирану, — это технология сверхдержавы, и Израиль является таковой».

Наккач, с другой стороны, говорит, что в ракетостроении даже с помощью микросхем гражданского назначения и низкосортных печатных плат, «можно добиться очень хороших результатов».

Представитель ЦАХАЛа отказался отвечать на дальнейшие вопросы о комплектующих иранских ракет, сославшись на «ограничения информационной безопасности».

Разница между «Хезболлой» и ХАМАСом

Кроме иранских ракет, подразделение ЦАХАЛа по сбору вражеской техники изучает и оружие, захваченное на поле боя. Особенно – в Ливане. В ходе нашего последнего визита мы увидели там FPV-дроны, которые «Хезболла» использует для атак на израильских военных. Такие БПЛА, которыми управляет оператор в очках виртуальной реальности, сейчас «правят бал» на поле боя в Украине. Их там широко используют обе стороны – как для разведки, так и для атак на вражескую живую силу и бронетехнику. Похоже, что ими обзавелась и «Хезболла».

В целом, бросается в глаза качественный разрыв между оружием «Хезболлы» и ХАМАСа, признает один из командиров подразделения, подполковник резерва Идан Шарон-Кеттлер.

Это касается не только дронов, и современных противотанковых ракет, таких как российский «Корнет», которые, к счастью, до сих пор не попали в Газу.

«ХАМАС на много лет отстает от «Хезболлы», – говорит Шарон-Кеттлер. – У «Хезболлы» в пачках с пулями мы находим обернутые нейлоном коробки с датчиками влажности. ХАМАС же кладет патроны в коробки из-под тхины, подложив туда древесные опилки».

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