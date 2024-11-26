Масштабный план: как Трамп может обвалить цены на нефть 1 26.11.2024, 13:55

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Олег Белоколос

И причем тут Канада.

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит для энергетического сектора масштабный план, который будет включать одобрение экспортных разрешений для новых проектов в области сжиженного природного газа и увеличение добычи нефти в США.

Реально ли воплотить такой план в жизнь? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал директору Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советнику посольства Украины в Канаде и Кении Олегу Белоколосу:

— Начну с того, что в последние годы страны ОПЕК+ во многом виноваты в том, что была раскручена инфляция, росли цены на товары первой необходимости. Это приводило к социальным потрясениям и нестабильности во всем мире. В частности — в Африке.

Эти мировые цены влияли и на потребительскую корзину в США, где существенно выросли цены на товары первой необходимости, бензин. Скажу, что это в том числе причина того, что многие американцы голосовали за Трампа.

Теперь же он готовит план, как купировать, стабилизировать данные процессы, а, возможно, и снизить цены. Это, конечно, работа не одного дня, но, судя по публикациям, работа над таким планом уже началась. Для США нет ничего невозможного, если они по-настоящему захотят.

Здесь у них масса возможностей. Это разрешение на экспорт СПГ, ускорение выдачи лицензий на разработку новых нефтяных месторождений в США, возможно, будет возвращение к известному проекту Keystone XL, который в своем время активно разрабатывался. Отмечу, что при Трампе он шел очень активно, но в 2021-ом был остановлен.

— Что это за проект?

— Речь идет о строительстве протяженного нефтегазового трубопровода из канадской провинции Альберта в США на берег Мексиканского залива.

Дело в том, что несмотря на то, что в Альберте уже давно добывается нефть (еще с конца 40-ых годов), то там продолжают существовать залежи и легкой, и тяжелой нефти, но прежде всего там находятся залежи так называемых нефтесодержащих битумных песков.

По запасам этих песков Канада находится на одном уровне с запасами Саудовской Аравии по нефти. Работая в посольстве Украины в Канаде, я был в Альберте в их лаборатории. Так вот, правительство Канады владеет специальной технологией, получая экстракт легкой нефти из этих песков.

Канада будет искать выход своим ресурсам на внешний рынок. Для нее это очень важно. И, возможно, здесь речь пойдет о том, чтобы возобновить проект. Это все реализуемо при современных технологиях и политической воли.

В целом это будет служить аргументом в диалоге со странами, которые проводят недружественную политику в отношении США. Понятно, о ком идет речь, у кого бюджет во многом зависит от доходов с продажи нефти и газа.

Отмечу, что уже проекты по СПГ в РФ столкнулись с серьезными трудностями — буквально в последние месяцы. Это связано с еще более жесткими санкциями США. Сейчас идет речь о том, чтобы прямо или косвенно дать понять, что у США как минимум есть свои аргументы в этом споре.

— Ранее Саудовская Аравия грозила увеличить добычу нефти. Может ли Трамп договориться с Эр-Риядом?

— Судя по первому президентскому сроку Трампа, думаю, что не он будет договариваться с Саудовской Аравией, а Саудовская Аравия теперь будет договариваться с Трампом.

Думаю, что очень многие могут пожалеть о том, что такой результат выборов в США. В свой прошлый президентский срок он взял достаточно жесткую линию во внешней политике, на многих она подействовала, скажем так, успокаивающе. Посмотрим, что будет сейчас.

— Как вы считаете, действительно ли при цене на нефть в $40 Россия не сможет вести войну?

— Это мы сможем проверить только, если цена на нефть будет $40. Дело в том, что сегодня РФ зарабатывает достаточно большие деньги еще и на экспорте продовольствия, а именно — зерна. На удобрениях. Тем не менее в последнее время значительно упал экспорт вооружения.

В мире разочарованы российским вооружением, уровнем ее технологического развития. Во многом российские технологии остались, в лучшем случае, на уровне 80-ых годов прошлого века. За исключением каких-то отдельных образцов, которые в свое время разрабатывались даже не в государственном секторе, а сейчас используются, но это тоже временно.

Как минимум можно сказать, что по российской экономике будет нанесен существенный удар. Ведь эти энергоресурсы пока еще в существенной степени продолжают продаваться за валюту, которая России нужна для закупки контрабандных полупроводников, финансировании агентуры за рубежом и так далее.

Дело в том, что по серьезному еще не брались ни за санкции, ни за «репрессалии», ни за цены на нефть. Если сейчас наступит этот момент, то в РФ, действительно, будут нарастать проблемы.

Надо учитывать специфику России. Для функционирования экономики этой огромной страны требуются постоянные ресурсы. А мы видели, как прошлой зимой в Забайкалье замерзали целые города в -30, никто ничего не мог сделать.

Если не будет постоянного притока финансирования этой сферы, то там могут быть серьезные проблемы. Я служил в армии в Забайкалье и скажу, что любой сбой (особенно зимой) может привести к весьма печальным последствиям. Все эти вопросы взаимосвязаны.

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