Россияне расстреляли пятерых пленных воинов ВСУ 5 26.11.2024, 14:16

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Это произошло на Покровском направлении.

Российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает NV со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Предварительно, в ноябре 2024 года войска России совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления РФ пятеро украинских военных вынужденно отступили и спрятались в частном доме, но оккупанты окружили их и взяли в плен.

Россияне заставили бойцов ВСУ безоружными оставить укрытие и лечь на землю. После этого они расстреляли их из автоматического оружия.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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