Россияне расстреляли пятерых пленных воинов ВСУ

Россияне расстреляли пятерых пленных воинов ВСУ5
- 26.11.2024, 14:16
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Это произошло на Покровском направлении.
Российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает NV со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
Предварительно, в ноябре 2024 года войска России совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления РФ пятеро украинских военных вынужденно отступили и спрятались в частном доме, но оккупанты окружили их и взяли в плен.
Россияне заставили бойцов ВСУ безоружными оставить укрытие и лечь на землю. После этого они расстреляли их из автоматического оружия.
Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.