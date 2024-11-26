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Россияне расстреляли пятерых пленных воинов ВСУ

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  • 26.11.2024, 14:16
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Россияне расстреляли пятерых пленных воинов ВСУ

Это произошло на Покровском направлении.

Российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает NV со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Предварительно, в ноябре 2024 года войска России совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления РФ пятеро украинских военных вынужденно отступили и спрятались в частном доме, но оккупанты окружили их и взяли в плен.

Россияне заставили бойцов ВСУ безоружными оставить укрытие и лечь на землю. После этого они расстреляли их из автоматического оружия.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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