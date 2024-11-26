В Британии снова заметили дроны над авиабазами, которыми пользуются ВВС США
- 26.11.2024, 21:00
Неизвестные дроны летают уже несколько дней подряд.
Неизвестные беспилотники были подмечены над тремя базами военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в Великобритании. Они летали там в течение 6 дней.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, за последние шесть дней над тремя базами Военно-воздушных сил США в Англии было замечено несколько неизвестных беспилотников.
«Небольшие беспилотные летательные аппараты были замечены поблизости и над базами RAF Лейкенхит, RAF Милденхолл и RAF Фелтвелл в период с 20 по 26 ноября», – заявил источник Reuters.
Следует заметить, что эти три базы, две в Саффолке и одна в Норфолке, арендуются Соединенными Штатами в Великобритании.
Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что они «серьезно относятся к угрозам и поддерживают надежные меры» на оборонных объектах.
«Мы поддерживаем ответ ВВС США», - добавил спикер.
Также известно, что британские войска были привлечены для помощи ВВС США, выяснить, кто несет ответственность за полеты беспилотников над их базами.