В Британии снова заметили дроны над авиабазами, которыми пользуются ВВС США 26.11.2024, 21:00

Неизвестные дроны летают уже несколько дней подряд.

Неизвестные беспилотники были подмечены над тремя базами военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в Великобритании. Они летали там в течение 6 дней.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за последние шесть дней над тремя базами Военно-воздушных сил США в Англии было замечено несколько неизвестных беспилотников.

«Небольшие беспилотные летательные аппараты были замечены поблизости и над базами RAF Лейкенхит, RAF Милденхолл и RAF Фелтвелл в период с 20 по 26 ноября», – заявил источник Reuters.

Следует заметить, что эти три базы, две в Саффолке и одна в Норфолке, арендуются Соединенными Штатами в Великобритании.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что они «серьезно относятся к угрозам и поддерживают надежные меры» на оборонных объектах.

«Мы поддерживаем ответ ВВС США», - добавил спикер.

Также известно, что британские войска были привлечены для помощи ВВС США, выяснить, кто несет ответственность за полеты беспилотников над их базами.

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