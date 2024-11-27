Reuters: Трамп готовит личную встречу с Ким Чен Ыном 27.11.2024, 10:49

Чтобы исключить риск войны.

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, чтобы «растопить лед» в отношениях двух лидеров и исключить риск вооруженного конфликта, рассказали Reuters два осведомленных источника.

По их словам, пока не ясно, какой результат дадут новые дипломатические усилия, но первоначальная цель Трампа — восстановить базовые контакты между США и Северной Кореей. Дальнейшие политические цели в команде избранного президента пока не обсуждают, в том числе потому, что отношения с Пхеньяном могут отойти на второй план из-за более насущных внешнеполитических проблем на Ближнем Востоке и в Украине.

За время своего предыдущего президентского срока Трамп встречался с Ким Чен Ыном трижды: в июне 2018 года в Сингапуре, а также в феврале 2019 года в Ханое и в июне того же года на границе между КНДР и Южной Кореей в демилитаризованной зоне. После встречи в Сингапуре Трамп заявлял, что он и глава КНДР «влюбились друг в друга».

В ходе предвыборной кампании республиканец утверждал, что на посту президента смог «поладить» с северокорейским лидером и добился временного прекращения ракетных испытаний Пхеньяном. «Приятно ладить с человеком, у которого много ядерного оружия. Я думаю, он скучает по мне, если хотите знать правду», — говорил Трамп, обещая наладить отношения с КНДР в случае победы на президентских выборах.

На прошлой неделе Трамп предложил назначить на должность заместителя своего советника по национальной безопасности Алекса Вонга. Во время первого президентского срока Трампа Вонг был заместителем специального представителя США по КНДР и в этом качестве помогал организовать переговоры с Ким Чен Ыном.

Непонятно, как отреагирует на инициативу Трампа сам Ким, который последовательно игнорировал попытки президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий, отмечает Reuters. Агентство напоминает, что КНДР в последнее время сблизилась с Россией. Благодаря этому Пхеньян мог расширить свой ракетный арсенал. При этом государственные СМИ Северной Кореи до сих пор публично не сообщили о переизбрании Трампа, а Ким заявил в этом месяце, что США нагнетают напряженность на Корейском полуострове, повышая риск ядерной войны.

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