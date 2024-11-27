В Пакистане показали дряхлеющего Лукашенко 31 27.11.2024, 11:45

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СМИ не особо выбирали ракурс для съемок.

Во время визита в Пакистан Александра Лукашенко местные СМИ не особо выбирали ракурс для съемок белорусского диктатора.

Его заметная хромота, неуверенные шаги и чрезмерная полнота вызывают новые вопросы о состоянии его здоровья.

Такие визуальные детали могут серьезно повлиять на имидж белорусского режима, подчеркивая его уязвимость.

Напомним, что визит Лукашенко в Пакистан совпал с массовыми протестами. Вчера протестующие вошли в столицу Пакистана Исламабад, несмотря на заслоны полицейских.

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