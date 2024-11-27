ВСУ разгромили масштабный штурм российской армии в Курской области

ВСУ разгромили масштабный штурм российской армии в Курской области3
- 27.11.2024, 15:56
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Боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Зеленый Шлях.
Подразделения ВСУ, входящие в состав оперативно-тактической группировки (ОТУ) «Сиверск», успешно отбили попытку российского механизированного штурма на территории Курской области.
Об этом сообщает оперативное командование «Север» на своей официальной странице в Telegram.
Боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Зеленый Шлях (координаты: 51°17'41.4″ N 35°05'37.5″E), где российские войска предприняли попытку прорвать оборону сил ВСУ. В атаке участвовало значительное количество бронетехники, включая танки и боевые машины пехоты.
Для реализации штурмовой операции российское командование задействовало подразделения 104-го полка Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии. По замыслу врага, количественное превосходство должно было обеспечить захват украинских позиций, однако наступление провалилось.
Роль минных заграждений и FPV-дронов Украинские силы заблаговременно подготовили оборонительные позиции, установив плотные минные заграждения, которые стали непреодолимым препятствием для российской техники на первых этапах штурма.
Дополнительно ВСУ эффективно применили современные FPV-дроны, которые, несмотря на наличие у противника антидроновых систем, нанесли значительный ущерб бронетехнике. Сообщается о поражении нескольких единиц вражеских танков и боевых машин пехоты.
Попытка российского наступления завершилась провалом. Враг понес значительные потери в технике и личном составе, отступив к исходным позициям. Украинские военные продолжают удерживать свои позиции и демонстрируют готовность к дальнейшему отражению атак, что подтверждает высокий уровень боеспособности Сил обороны Украины.
Оперативное командование «Север» подчеркивает, что события на этом направлении остаются напряженными, однако ВСУ контролируют ситуацию.