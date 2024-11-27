The Economist назвал потери ВСУ в войне с Россией 9 27.11.2024, 17:37

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Они несопоставимы с российскими.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине могли погибнуть не менее 60−100 тысяч украинских военных, еще 400 тысяч — получили тяжелые ранения и больше не могут воевать, пишет The Economist со ссылкой на отчеты разведок, аналитиков и чиновников.

Издание подчеркивает, что цифры очень трудно проверить независимо. Оценки базируются на данных из просочившихся или опубликованных отчетов разведывательных агентств, должностных лиц Министерства обороны, исследователей и разведданных из открытых источников.

Указанные потери, вероятно, не включают пропавших без вести солдат, указывает The Economist.

Также аналитики ссылаются на данные сайта UA losss, который утверждает, что с 24 февраля 2022 года погибло не менее 60 435 украинских солдат. Согласно подсчетам, более 0,5% довоенного населения Украины мужчин боеспособного возраста (18−49 лет) были убиты в результате вторжения РФ.

Согласно данным Генштаба ВСУ на 27 ноября, страна-агрессор с 24 февраля 2022-го потеряла в Украине приблизительно 735 410 военных убитыми и ранеными, около 1580 из них — за последние сутки.

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