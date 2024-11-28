Пленные морпехи из 810-й бригады РФ умоляют своих сограждан не идти на войну в Украину 2 28.11.2024, 12:37

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Видеофакт.

27 ноября стало известно, что бойцам Сил специальных операций в Курской области удалось взять в плен несколько десятков оккупантов их 810-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ.

На видео, опубликованном в Telegram-канале ССО, российские солдаты подтвердили, что рады попасть в плен в свой профессиональный праздник – День морской пехоты РФ.

«Мы, 810-я бригада морской пехоты РФ, сдались в плен в День морской пехоты. Благодарим за то, что нам сохранили жизнь и относятся прекрасно. Не рекомендуем гражданам РФ идти в армию и идти по контракту, а особенно в морскую пехоту: здесь ужасно», - заявил один из россиян.

В ССО сообщили, что армия РФ также понесла существенные потери в живой силе.

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