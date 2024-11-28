Китай отказался производить для Кремля премиальные автомобили

Китай отказался производить для Кремля премиальные автомобили10
- 28.11.2024, 13:01
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Выпуск Aurus на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом отменен.
Российские власти решили отложить запуск производства автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом из-за срыва переговоров с китайскими партнерами, рассказали «Ведомостям» три знакомых с ситуацией источника.
По их словам, собирать премиальные автомобили на предприятии в Шушарах должно было люксовое подразделение китайского концерна FAW Honhqi. В частности, оно должно было выпускать седаны модели Н9 под брендом Aurus.
Однако FAW «соскочил с переговоров», отметил один из собеседников «Ведомостей». Он добавил, что Aurus находится под санкциями и это могло отпугнуть потенциального китайского партнера.
Весной 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обещал начать выпуск Aurus в Шушарах до конца текущего года. В Минпромторге заявили, что планы по запуску серийного производства автомобилей на заводе в Петербурге остаются актуальными, а сроки «являются гибкими» и зависят от подготовки технологических операций.
Toyota производила автомобили в Шушарах с 2007 года, однако после начала войны в Украине приостановила работу завода, а осенью 2022-го объявила о решении закрыть предприятие. В марте 2023 года компания передала свои мощности в России государству в лице ФГУП «НАМИ», оценив ущерб от прекращения выпуска автомобилей в стране в $655 млн.
ФГУП «НАМИ» с 2012 года занималось разработкой семейства машин для перевозки первых лиц. В 2017-м было создано ООО «Аурус», в котором ФГУПу принадлежит 63,5%, арабскому фонду Tawazun (присоединился к проекту в 2019 году) — 36%, а еще 0,5% — «Хит-моторз рус». В 2021 году в Елабуге началось производство седана Aurus Senat, а в 2022-м — кроссовера Aurus Komendant.