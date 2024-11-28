Патриарх Кирилл призвал не бояться ядерного оружия 6 28.11.2024, 13:33

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Потому что христиан не страшит конец света.

Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) заявил о вредности «чрезмерного алармизма и спекуляций на ядерную тему»: по его словам, христиане не боятся конца света.

«Нагнетание страха вокруг возможных апокалипсических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердца людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать. <…>

Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет к великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы», —

сказал глава РПЦ на пленарном заседании XXVI Всемирного Русского Народного Собора.

С начала войны Владимир Путин и его окружение неоднократно намекали на возможность использования ядерного оружия.

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