Патриарх Кирилл призвал не бояться ядерного оружия

Патриарх Кирилл призвал не бояться ядерного оружия6
- 28.11.2024, 13:33
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Потому что христиан не страшит конец света.
Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) заявил о вредности «чрезмерного алармизма и спекуляций на ядерную тему»: по его словам, христиане не боятся конца света.
«Нагнетание страха вокруг возможных апокалипсических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердца людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать. <…>
Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет к великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы», —
сказал глава РПЦ на пленарном заседании XXVI Всемирного Русского Народного Собора.
С начала войны Владимир Путин и его окружение неоднократно намекали на возможность использования ядерного оружия.