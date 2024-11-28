В Запорожской области военные РФ расстреляли пятерых украинских пленных 28.11.2024, 14:00

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Это произошло вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.

В Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских военнопленных. Происшествие случилось вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

По предварительным данным, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, военнослужащие армии РФ расстреляли пятерых украинских защитников из шести, которые были взяты в плен.

Правоохранители установили подразделение российской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела.

Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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