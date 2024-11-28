Нефтебаза в Калуге получила тяжелые повреждения после удара Украины 28.11.2024, 15:48

Три из десяти резервуаров полностью уничтожены.

В ночь на 25 ноября нефтебаза «Калуганефтепродукт», расположенная в Калуге, понесла значительные разрушения в результате атаки украинских дронов.

Как сообщают источники, проанализировавшие спутниковые снимки Sentinel-2, три из десяти резервуаров нефтебазы были полностью уничтожены, а площадь вокруг других резервуаров покрыта следами масштабного выгорания, передает «Диалог.UA».

Система NASA FIRMS зафиксировала крупный пожар на территории нефтебазы около двух часов ночи.

Жители Калуги, проснувшиеся от звука взрывов, подтверждают, что сразу после них последовал сильный пожар, однако МО России в очередной раз заявило о «перехвате» 23 украинских дронов, не упомянув нанесенные повреждения.

По данным спутниковых снимков, атакованные резервуары принадлежат компании «Роснефть». На площадке находились емкости различных типов — от РВС-200 до РВС-1000, где число обозначает объем резервуара в кубических метрах.

Уничтоженные резервуары вызвали масштабное выгорание на всей территории нефтебазы, что существенно осложнит восстановление объекта. Нефтебаза расположена вблизи завода «Тайфун», одного из крупнейших предприятий оборонной промышленности Калужской области.

Завод специализируется на производстве сложной радиоэлектронной техники, включая береговой ракетный комплекс «Бал-Э» и мобильный комплекс радиоразведки «Монолит-Б».

Хотя зимние условия и особенности спутниковой съемки затрудняют оценку повреждений завода, факт близкого расположения атакованной нефтебазы к важному оборонному объекту вызывает дополнительные вопросы о возможных последствиях для российской оборонной инфраструктуры.

Контекст атаки Атака на стратегический объект, связанный как с топливным обеспечением, так и с оборонной промышленностью, демонстрирует новый уровень украинских операций, направленных на ослабление российской военной машины.

Этот удар стал очередным эпизодом в серии атак дронов, которые, несмотря на заявления о перехватах, регулярно наносят существенный урон российской инфраструктуре.

Ситуация в Калуге показывает, что война все ближе подбирается к глубинным регионам России, где уже начинают ощущаться ее экономические и стратегические последствия.

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