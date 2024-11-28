Белорусские охотники отказываются отстреливать диких кабанов 2 28.11.2024, 17:00

1,730

иллюстративное фото

Власти слишком мало платят.

Более десяти лет власти старательно профилактируют африканскую чуму свиней (АЧС). В дело вовлечены даже охотники. Их стимулируют к отстрелу дикого кабана — разносчика смертельного заболевания. Однако ружья у стрелков иногда опускаются, вынуждая правительственных чиновников напрямую заниматься темой лесных парнокопытных.

Об одной из таких историй «Позірку» стало известно из документов, предоставленных BelPol.

Глава Минлесхоза пожаловался вице-премьеру

О «резком сокращении добычи дикого кабана» доложил в служебной переписке министр лесного хозяйства Александр Кулик. 4 ноября 2024 года он направил соответствующее письмо заместителю премьер-министра Юрию Шулейко.

Упомянув очередные изменения в правилах «изъятия, использования, захоронения и (или) уничтожения ресурсов дикого кабана», вступившие в силу 24 сентября, глава Минлесхоза привел неутешительную статистику.

По данным ведомства, отстрел кабана в белорусских лесах уменьшился кратно. С 25 сентября по 25 октября в целом по стране еженедельная добыча зверя составила 75 особей — в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (333).

В региональном разрезе картина такова: в Брестской области —15 особей (в 2023 году — 60; уменьшение в 4 раза), в Витебской — 29 (88; 3,3), Гомельской — 4 (24; 6), Гродненской — 14 (45; 3,2), Минской — 9 (62; 6,9), Могилевской — 5 (54; 10,8).

«Основной причиной, которая негативно сказывается на желании охотников участвовать в добыче дикого кабана, является неосуществление компенсационных выплат охотникам и пользователям охотничьих угодий за добытых диких кабанов, а также отсутствие ясности о сроках погашения задолженности перед охотниками и пользователями охотничьих угодий по таким компенсационным выплатам со стороны районных исполнительных комитетов», — написал Кулик.

Поясняя наибольшую отрицательную динамику в Могилевской области, министр обратил внимание на недостаток в регионе условий для хранения кабаньих туш до получения результатов лабораторных тестов на вирус АЧС. Такими условиями, по словам министра, располагает всего 21 охотничье угодье из 36. На обделенных 15 вследствие этого отстрел не осуществляется — а это общая площадь около 1 млн гектаров в 11 районах (более 40% охотничьих земель области).

Изложив ситуацию, глава ведомства попросил Шулейко помочь: во-первых, подтолкнуть облисполкомы к выплате компенсаций охотникам и пользователям угодий; во-вторых, улучшить условия хранения туш.

О размерах задолженностей в письме не говорится.

В распоряжении «Позірку» есть и ответ Шулейко. В нем вице-премьер разделяет беспокойство Минлесхоза и просит облисполкомы «комплексно рассмотреть поднимаемые проблемные вопросы и обеспечить принятие действенных мер по их разрешению». По мнению чиновника, это касается «биологической безопасности страны». О проделанной работе адресатам предложено отчитаться до 20 ноября.

С 2013 года правила профилактики АЧС не раз меняли

Африканская чума свиней пришла в Беларусь весной 2013 года. Это высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой. Для человека опасности не представляет, у свиней летальность может достигать 100%.

АЧС тогда сильно ударила по отечественному свиноводству. Сначала власти пытались скрывать как факты заражения, так и огромный падеж поголовья, но фактов было так много, что тайное очень быстро стало явным.

Массовая гибель свиней фиксировалась в разных регионах страны. Чтобы остановить распространение вируса, власти изымали зараженных животных и в хозяйствах, и в частных подворьях — и сразу же утилизировали. Режим чрезвычайных мер был снят только в феврале 2014 года. По некоторым данным, поголовье свиней за это время уменьшилось на 500 тыс.

Тогда же активно отстреливали и диких кабанов. К концу 2013 года их численность была сокращена более чем вчетверо — с 81,5 до 19,7 тыс.

Причиной эпидемии тогдашний министр сельского хозяйства Леонид Зайцев назвал поставки из-за границы некачественных комбикормов, но массового доверия эта версия не вызвала.

«Если не проведем депопуляцию, процесс будет бесконечным»

С тех пор власти предпринимают меры против рецидива эпидемии АЧС. Держаться в тонусе помогают очаги заболевания, время от времени фиксирующиеся на локальном уровне.

Базовый документ на этот счет появился еще в августе 2013-го — постановление Совмина получило название «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных». За прошедшие годы в него не раз вносились изменения.

Константой остается одно: количество диких кабанов в белорусских лесах необходимо жестко контролировать. В 2018 году министр сельского хозяйства Виталий Дрожжа объяснял это так: «Дикий кабан является носителем чумы. Если мы не проведем его депопуляцию, процесс будет бесконечным. Иначе мы продлеваем мучения животных. Да, меры жесткие. Но для того, чтобы выздороветь, надо лечиться».

Вышеупомянутое постановление предусматривало тогда преимущественно отстрел недомашних свиней по соответствующим охотничьим разрешениям с последующей утилизацией в специальных могильниках. Как и сейчас, охотникам за это платили, что и составляло смысл промысла.

Лукашенко поддержал Шуневича

В мае 2022-го Дрожжу с позором уволили с должности министра, а в начале прошлого года приговорили за взятки к 7,5 года заключения. К тому времени важным актором в стрельбе по диким животным стал бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич.

20 октября 2021-го отставной милицейский генерал возглавил Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) и сразу же начал генерировать смелые идеи. Именно с его подачи в конце июля 2022-го в постановление Совмина об АЧС были внесены радикальные изменения. Поправки отменяли выплаты охотникам, зато разрешили им забирать себе мясо убитых кабанов, если ветконтроль не выявит в них болезней.

О новом подходе к депопуляции диких свиней Шуневич отчитался по итогам июньской встречи с Александром Лукашенко. «Была предложена другая схема, которая заключается в том, чтобы не закапывать в землю добытого кабана, а разрешить охотникам добывать его и использовать в личных целях, покупая его у государства по минимальной цене», — заявил глава БООР, подчеркнув, что «глава государства поддержал такое предложение».

По мнению экс-министра, это даст зверобоям больше мотивации при выслеживании диких кабанов, так как мясо у них «прекрасное, вкусное».

От семи до десяти базовых величин

Однако в этом виде документ просуществовал всего чуть больше двух лет. В сентябре, как было отмечено, пункт о компенсационных выплатах вернули (с сохранением при желании возможности забирать мясо), и тут почему-то в местных бюджетах закончились деньги на поощрение охотников.

При этом речь идет о небольших суммах. Сейчас постановление предусматривает выплату за убитого кабана-самца в размере 7 базовых величин (280 рублей), за самку — 10 (400). Часть этих денег охотник должен отдать пользователю охотничьего угодья — курирующей организации, в роли которой часто выступают структурные подразделения БООР.

Почему таких средств не оказалось у местных властей по всей стране, неизвестно. Но после вмешательства Совмина они, вероятнее всего, найдутся, так как от этого зависит «биологическая безопасность страны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com