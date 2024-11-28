Цукерберг и Трамп встретились за ужином во Флориде 1 28.11.2024, 20:22

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Во время предвыборной кампании основатель Facebook отказался выражать поддержку какому-либо кандидату.

Основатель Facebook Марк Цукерберг и избранный президент США Дональд Трамп встретились за ужином во Флориде. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на советника Трампа Стивена Миллера.

По словам Миллера, Цукерберг выразил готовность поддерживать реформы, которые Трамп хочет провести в США и во всем мире. Миллер добавил, что у Цукерберга есть свои интересы, но он рассматривает второй президентский срок Трампа как возможность для «национального обновления».

Представитель компании Meta, главой которой является Цукерберг, подтвердил факт встречи в комментарии для CBS News, отметив, что Цукерберг был признателен за приглашение на ужин в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго и возможность пообщаться с членами его команды.

После штурма Капитолия 6 января 2021 года Facebook заблокировал аккаунт Трампа, заявив, что его публикации провоцируют насилие. В начале 2023 года его аккаунты в Facebook и Instagram были восстановлены с некоторыми ограничениями. В июле Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, сняла эти ограничения.

Ранее Трамп говорил, что Цукерберг был одним из тех, кто готовил против него заговор во время президентской кампании 2020 года. В своей книге «Спасти Америку», опубликованной в августе 2024 года, Трамп напомнил о пожертвовании в размере более 400 миллионов долларов, которое Цукерберг и его жена Присцилла Чан направили двум некоммерческим организациям для поддержки избирательных комиссий в период пандемии коронавируса. В книге Трамп пообещал, что Цукерберг «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если вновь поступит схожим образом.

Во время нынешней предвыборной кампании Цукерберг отказался выражать поддержку какому-либо кандидату, заявив, что не собирается вмешиваться в выборы. Вместе с тем после покушения на Трампа в июле на митинге в Пенсильвании Цукерберг отметил реакцию кандидата в президенты на выстрел, назвав ее «одним из самых крутых зрелищ», которые он когда-либо видел.

В августе Трамп в эфире Fox News рассказал, что Цукерберг звонил ему, чтобы извиниться за ошибки. Избранный президент-республиканец назвал поступок бизнесмена «смелым» и сказал, что так Цукерберг «фактически объявил», что не планирует поддерживать демократов.

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