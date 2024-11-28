Угольные регионы России столкнулись с обвальным падением доходов бюджета 28.11.2024, 21:03

Теряют экспорт и вынуждены сокращать производство.

Крупнейшие регионы добычи угля в России столкнулись с резким сокращением налоговых сборов с бизнеса из-за проблем угольных компаний, которые терпят убытки, теряют экспорт и вынуждены сокращать производство.

Главный угольный регион — Кемеровская область, на долю которой приходится 60% добычи каменного угля и около 80% — коксующегося, — зафиксировала обвал поступлений налога на прибыль в 2,5 раза (на 59%), сообщил, выступая в Совете Федерации, глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, доходы просели у Бурятии и Еврейской автономной области, перечислил министр. Совокупные поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов, по словам Силуанова, к 20 ноября просели на 7%, или 357 млрд рублей.

«Это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, где есть предприятия экспортно ориентированные, по которым экспорт, по тем или иным причинам, сократился», — пояснил Силуанов (его цитирует «Интерфакс»).

Платить налоги в местные бюджеты угольщикам де-факто нечем. По данным Росстата, каждая вторая угольная компания в России стала убыточной, а сальдированный финансовый результат всей отрасли стал отрицательным: за январь–сентябрь угольщики сработали в минус на 91,3 млрд рублей, хотя год назад получили более 350 млрд рублей прибыли за тот же период.

Ключевой проблемой для отрасли стали западные санкции, отмечает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности. В отличие от нефти и газа, которые Евросоюз продолжает закупать, пусть и в небольших объемах, уголь попал под тотальное эмбарго, а страны Азии, покупавшие российский уголь в прошлом году, резко снизили спрос.

Совокупный угольный экспорт из России в январе–июле просел на 11,4%, до 112,6 млн тонн. А поскольку угольщики экспортировали примерно половину добычи, удар для них оказался чувствительным. Кроме того, сказалось падение цен на уголь, блокировка платежей и недоступностью импортного оборудования, перечисляет Клюге.

Как итог: добыча угля в России начала снижаться: по итогам сентября спад составил 4,9% по каменному углю и 4,7% — по бурому.

АЦ ТЭК — государственный аналитический центр при министерстве энергетики — в конце октября предупредил, что вся угольная промышленность находится на грани банкротства. Потеряв западные рынки и столкнувшись с резким падением спроса в «дружественных» странах, угольные компании получили дополнительный удар от правительства, которое ввело для отрасли дополнительные налоги и резко повысило тарифы на перевозки по сети РЖД. В общей сложности за 2022–2024 гг. изъятия у угольщиков составили 500 млрд рублей, оценили в АЦ ТЭК.

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