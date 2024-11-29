закрыть
29 ноября 2024, пятница, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Pro-модели iPhone 17 получат новый дизайн

  • 29.11.2024, 11:37
  • 1,908
Pro-модели iPhone 17 получат новый дизайн

Решение Apple удивило фанатов этого гаджета.

Источники уверены, что Apple в 2025 году представит тонкий смартфон iPhone 17 Air в дизайне, которого до этого не было ни у одного Айфона. Судя по всему, обновление запланировано и для других смартфонов модельного ряда 2025 года.

The Information сообщает, что iPhone 17 Pro и Pro Max также получат новый дизайн, причем изменения грядут довольно заметные. Одно из главных – то, что рамки смартфонов будут выполнены не из титана, как раньше, а из алюминия. Нижняя половина будет стеклянной для работы беспроводной зарядки.

Кроме того, модели iPhone Pro и Pro Max получат более крупный прямоугольный блок камер, который тоже будет выполнен из алюминия, а не из традиционного 3D-стекла. Как все это будет выглядеть в реальной жизни, пока непонятно.

Причину перехода с титана на алюминий издание не уточнило. В сети пишут, что возвращение к «непремиальному» алюминию после медицинской стали и титана выглядит странным шагом. Apple, вероятно, обоснует такой переход заботой о природе.

Доверять The Information стоит: издание опубликовало первое изображение Apple Vision Pro за несколько лет до анонса гарнитуры и регулярно делится правдивыми инсайдами о еще не выпущенных новинках Apple.

Презентация iPhone 17 ожидается лишь осенью 2025 года. До тех пор в сети появится еще не одна утечка, впрочем, источники уже сейчас говорят, что это будет самый интересный модельный ряд вплоть до iPhone 19.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин
В России начинается бардак
В России начинается бардак Роман Шрайк