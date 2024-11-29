Министр экономики России нашел «виновных» в крушении курса рубля 1 29.11.2024, 14:31

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Чиновник озвучил странную версию.

Обвал курса российского рубля до минимумов с марта 2022 года стал результатом «разовых факторов, в том числе спекулятивного характера», заявил в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, рубль вернется к «фундаментальным значениям», когда на рынке исчезнет «нервозность». «Фундаментально торговый баланс крепкий: последние два месяца его показатели выше, чем были летом. В октябре торговый баланс был на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд, за счет хороших показателей экспорта, а за 10 месяцев — на 14% выше, чем в прошлом году», — привел статистику Решетников.

Он добавил, что на рубль повлияли санкции, но правительство и ЦБ работают «в тесной координации», чтобы нивелировать их последствия. «За последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз наша экономика к ним адаптировалась и продолжала развиваться. Так будет и сейчас», — заверил Решетников (его цитирует «Интерфакс»).

С начала ноября рубль потерял около 10% к юаню и доллару, а также 7,5%, что, по данным Reuters, стало худшим месячным результатом для российской валюты за последние два года.

27 ноября курс доллара на форексе подскакивал выше 114 рублей, евро — выше 120 рублей, а юань на Мосбирже достигал отметки 15,2 рубля. В ответ ЦБ решил удвоить продажи юаней из резервов на рынке — до 8,4 млрд рублей в день, что немного «сбило температуру» у рубля. На 14.05 мск пятницы доллар на форексе торгуется по 107,75 рубля, евро — по 113,75 рубля, а юань стоит 14,77 рубля на биржевых торгах.

Глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в среду объяснял обвал рубля новыми американскими санкциями, которые затронули в том числе государственный Газпромбанк, и возникшим дефицитом валюты. «50 кредитных организаций вошли в санкционный список. Соответственно, курсирование иностранной валюты по счетам этих банков сейчас практически не осуществляется. Но если валюта не поступает в страну, значит, ее меньше становится и она становится дороже», — говорил Аксаков.

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