Китай ввел новые торговые санкции против России 1 29.11.2024, 14:42

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Они касаются поставок техники и химии.

Китай усложнит российскому бизнесу закупку техники, оборудования и химии в стране. С 1 декабря в КНР вступит в силу расширенный перечень товаров двойного назначения, которые подлежат экспортному контролю, сообщили «Известиям» импортеры и консультанты по внешней торговле.

В частности, в обновленный перечень войдет IT-оборудование, в том числе серверы и комплектующие, которые уже сейчас затруднительно привезти в Россию, говорит коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Также под ограничения попадет газ аргон для сварки, отмечает гендиректор компании Atvira Екатерина Кизевич. По ее словам, на данный момент отгружаются те объемы, которые были согласованы и оплачены ранее, а контракты на будущие поставки пока не заключаются.

Согласно новым правилам, с китайских компаний, которые будут экспортировать продукцию двойного назначения в Россию, начнут взимать налог 25%, говорит Кизевич. При этом в официальных сообщениях китайской стороны информации об этом нет.

Вместе с тем завозить товар в Россию через третьи страны также будет проблематично: экспортный контроль КНР распространяется на все поставки за рубеж, отмечает вице-президент национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) Павел Кузнецов. По его словам, теперь китайские экспортеры, помимо специальной лицензии, должны будут предоставить информацию о конечном получателе товара. Это значительно ухудшит ситуацию с проведением платежей, считает гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Новые правила могут выглядеть как подтверждение того факта, что США смогли повлиять на Китай, и теперь экспорт в Россию важной продукции значительно усложнится, если не остановится совсем, говорит Кузнецов. Таким образом, по его словам, Китай показывает США, что препятствует неправомерному использованию чувствительных технологий и материалов в немирных целях.

Ранее китайские компании стали отказываться от прямых поставок своей продукции в Россию и начали требовать перенаправлять импорт в третьи страны. Это касалось товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, например, электроники.

До этого торговля России с Китаем осложнилась из-за отказа китайских банков принимать платежи от российских компаний. Это произошло после введения 12-го пакета санкций ЕС против России и указа президента США Джо Байдена, разрешившего американскому Минфину вводить ограничения против банков третьих стран за сотрудничество и помощь российскому военно-промышленному комплексу, а также подсанкционным компаниям.

В то же время, по данным главного таможенного управления КНР, за январь–июнь этого года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил $136,67 млрд.

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