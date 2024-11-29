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Сирийские повстанцы вошли в Алеппо

  • 29.11.2024, 17:13
  • 7,840
Сирийские повстанцы вошли в Алеппо
иллюстративное фото

Идут бои с армией Асада.

На окраинах города Алеппо на севере Сирии идут столкновения между силами режима Башара Асада и выступающими против него вооруженными группировками, сообщает «Анадолу».

В связи с происходящим жители пригородов и центра Алеппо бегут в контролируемую режимом столицу Дамаск.

По состоянию на утро 29 ноября между начались столкновения на окраинах Алеппо.

Многие близкие сторонники режима начали бежать из Алеппо в Дамаск.

Вооруженные группировки взяли под контроль Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из пригородов Алеппо. Он использовался силами режима в военных целях. Утверждается, что в центре производятся ключевые военные компоненты, включая бочковые бомбы и артиллерийские батареи.

Вооруженные формирования также захватили один из крупнейших населенных пунктов Алеппо – Анадан.

По состоянию на 29 ноября, выступающие против режима группировки взяли под контроль территорию площадью около 550 квадратных километров на линиях фронта в Идлибе и Алеппо.

Между тем, сегодня утром российские военные самолеты нанесли удар по штабу сирийской оппозиции в районе Маре на севере Сирии. В результате нападения жертв нет, причинен материальный ущерб.

В ходе столкновений войска режима Асада наносили удары по гражданским поселениям из оружия класса «земля-земля».

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