Сирийские повстанцы вошли в Алеппо
- 29.11.2024, 17:13
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Идут бои с армией Асада.
На окраинах города Алеппо на севере Сирии идут столкновения между силами режима Башара Асада и выступающими против него вооруженными группировками, сообщает «Анадолу».
В связи с происходящим жители пригородов и центра Алеппо бегут в контролируемую режимом столицу Дамаск.
По состоянию на утро 29 ноября между начались столкновения на окраинах Алеппо.
Многие близкие сторонники режима начали бежать из Алеппо в Дамаск.
Вооруженные группировки взяли под контроль Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из пригородов Алеппо. Он использовался силами режима в военных целях. Утверждается, что в центре производятся ключевые военные компоненты, включая бочковые бомбы и артиллерийские батареи.
Вооруженные формирования также захватили один из крупнейших населенных пунктов Алеппо – Анадан.
По состоянию на 29 ноября, выступающие против режима группировки взяли под контроль территорию площадью около 550 квадратных километров на линиях фронта в Идлибе и Алеппо.
Между тем, сегодня утром российские военные самолеты нанесли удар по штабу сирийской оппозиции в районе Маре на севере Сирии. В результате нападения жертв нет, причинен материальный ущерб.
В ходе столкновений войска режима Асада наносили удары по гражданским поселениям из оружия класса «земля-земля».