В РФ произошел массовый сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи 1 29.11.2024, 19:40

1,436

Тестируют «чебурнет»?

Массовый сбой произошел в работе российских банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Об этом сообщил 29 ноября телеграм-канал ASTRA со ссылкой на центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

Проблема, по предварительным данным, вызвана неполадками на стороне одного из облачных сервисов.

«Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время», — уточнили в ведомстве.

Ранее в «Яндексе» заявили «Коммерсанту», что сбой работы приложений доставки из ресторанов связан с проблемами с сетевой связностью в облачном сервисе Yandex Cloud.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com