В РФ произошел массовый сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи

В РФ произошел массовый сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи1
- 29.11.2024, 19:40
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Тестируют «чебурнет»?
Массовый сбой произошел в работе российских банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Об этом сообщил 29 ноября телеграм-канал ASTRA со ссылкой на центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.
Проблема, по предварительным данным, вызвана неполадками на стороне одного из облачных сервисов.
«Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время», — уточнили в ведомстве.
Ранее в «Яндексе» заявили «Коммерсанту», что сбой работы приложений доставки из ресторанов связан с проблемами с сетевой связностью в облачном сервисе Yandex Cloud.