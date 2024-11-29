В Южной Корее открытие нового Starbucks вызвало ажиотаж 2 29.11.2024, 21:38

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Все дело в локации — за чашкой кофе можно увидеть жителей КНДР.

В Южной Корее неподалеку от границы с КНДР появилось новое кафе Starbucks: посетители за чашкой кофе могут взглянуть на установленные северокорейцами пограничные укрепления. Открытие заведения вызвало ажиотаж, пишет Reuters.

Cразу сотни людей 29 ноября собрались на открытие нового кафе американской сети Starbucks в обсерватории неподалеку от южнокорейского города Кимпхо. Она находится примерно в 50 км к северо-западу от Сеула, рядом с демилитаризованной зоной, разделяющей две Кореи.

Несмотря на рост напряженности на Корейском полуострове в последнее время, эта зона стала неожиданно популярным местом среди туристов — как самих южнокорейцев, так и иностранцев. Тем не менее, чтобы попасть в только что открытый Starbucks, гости проходят через военный контрольно-пропускной пункт. А вообще неподалеку от границы есть и более охраняемые объекты — такие как «деревня перемирия» Пханмунджом.

Между обсерваторией и ближайшим северокорейским приграничным городом Кэпхун протекает река, обозначенная как «нейтральные воды», расстояние до города — всего 1,4 км. В ясную погоду из обсерватории можно через телескоп увидеть жителей Северной Кореи.

Обе Кореи все еще формально находятся в состоянии войны: последний острый конфликт 1950−1953 годов завершился подписанием перемирия, но не мирного договора. В последние месяцы напряженность на полуострове усилилась, в том числе из-за «мусорных шаров» — Северная Корея регулярно посылает их к соседям в ответ на запуск южнокорейскими активистами воздушных шаров с листовками против режима чучхе.

В октябре 2024 года КНДР уничтожила автотрассы и железнодорожные пути, связывавшие две страны, со своей стороны границы. В ответ Сеул предупредил, что любое применение ядерного оружия со стороны Пхеньяна приведет к краху северокорейского режима.

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