Россияне расстреляли из минометов на фронте своих военных за потерю двух «Мавиков» 3.11.2024, 6:10

Дроны были потеряны по ошибке пилотов.

Попадание в ряды российской оккупационной армии - это билет в один конец: если не ликвидируют бойцы ВСУ, то убьют свои.

Это подтверждает случай с 18-летним российским контрактником из Подольска, пришедшим на войну ради денег, и его сослуживцами. Как сообщает «ВЧК-ОГПУ», группу этого контрактника расстреляли из минометов свои же за потерю двух дронов Mavic на Марьинском направлении.

Дроны были потеряны по ошибке пилотов. Перед выходом на боевую задачу группу прямо предупредили, что права на ошибку у них нет, в противном случае их свои же накроют минометами. Паблик опубликовал аудиозаписи с соответствующими угрозами.

В итоге все так и произошло: группу реально накрыли свои. Упомянутый 18-летний оккупант получил ранения, а два его сослуживца погибли.

После случившегося выживший начал бредить, утверждая, что погибшие «начали появляться у него в голове» и «преследовали его».

В результате он оказался в психбольнице в оккупированном Донецке. Однако долго ему пробыть там не удалось, поскольку командир пригрозил «обнулением симулянта», и тот вернулся на фронт.

В сентябре он снова получил ранение, после чего ему дали отпуск, во время которого он поехал домой и пытался там покончить жизнь самоубийством. Сейчас оккупант снова в психбольнице.

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