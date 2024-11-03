В Крыму раздались взрывы: нанесен удар по аэропорту в Симферополе

В Крыму раздались взрывы: нанесен удар по аэропорту в Симферополе2
- 3.11.2024, 8:55
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Взрывы прогремели сразу в нескольких стратегических локациях.
В ночь на 3 ноября в Симферополе, Севастополе, Сакском районе, а также в поселке Гвардейском временно оккупированного Крыма раздались взрывы.
Об этом сообщает «Крымский ветер».
В Симферополе взрывы слышали в районе аэропорта. Канал предположил, что работали российские средства противовоздушной обороны.
В Севастополе прозвучали два громких взрыва около 4:00.
Официальной информации пока не было.