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В Крыму раздались взрывы: нанесен удар по аэропорту в Симферополе

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  • 3.11.2024, 8:55
  • 6,588
В Крыму раздались взрывы: нанесен удар по аэропорту в Симферополе

Взрывы прогремели сразу в нескольких стратегических локациях.

В ночь на 3 ноября в Симферополе, Севастополе, Сакском районе, а также в поселке Гвардейском временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

В Симферополе взрывы слышали в районе аэропорта. Канал предположил, что работали российские средства противовоздушной обороны.

В Севастополе прозвучали два громких взрыва около 4:00.

Официальной информации пока не было.

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