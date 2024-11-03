Масштабная атака на Киев: в столице Украины занялись пожары 5 3.11.2024, 9:04

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Россия нанесла удар БПЛА.

В ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Как говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, в столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников возник пожар в Голосеевском районе города.

«В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары, которые были ликвидированы», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в КГВА сообщили о падении обломков вражеского беспилотника на территории Деснянского района столицы. По данным КГВА, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в Шевченковском районе столицы.

«В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе города. Предварительно, есть информация о пожаре», - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении КГВА, данные о масштабе возгорания, разрушениях или пострадавших уточняются.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко заявил, что пожар на месте вызова не обнаружили.

«В Шевченковском районе, куда был вызов экстренных служб, пожара пока не обнаружили, пострадавших - тоже нет», - говорится в сообщении.

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