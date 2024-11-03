закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 10:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы бригады «Эдельвейс» разгромили крупную механизированную колонну РФ

3
  • 3.11.2024, 9:17
  • 2,956
Бойцы бригады «Эдельвейс» разгромили крупную механизированную колонну РФ

Уничтожены 6 танков и 9 БМП.

2 ноября 2024 года украинские военные из состава 10-й ОГШБр «Эдельвейс» успешно отбили массированную атаку российских оккупантов.

Об этом сообщается в телеграм-канале бригады. Отмечается, что враг задействовал 22 единицы бронетехники: 7 танков, 13 БМП и 2 МТ-ЛБ. Кроме того, к штурмовым действиям привлекли около 120 оккупантов.

«Благодаря слаженной работе наших артиллеристов, ПТРК, разведки и дронов приближение врага было вовремя обнаружено, и его штурмовые группы остановлены на подходах к позициям», – говорится в сообщении.

В результате боя россияне понесли существенные потери. Украинские военные уничтожили 6 танков и 9 БМП. Также было ликвидировано 19 оккупантов, еще 23 – ранены.

«Остальные потери уточняются. Наши защитники – без потерь», – резюмировали в 10-й ОГШБр.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский