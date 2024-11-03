Бойцы бригады «Эдельвейс» разгромили крупную механизированную колонну РФ 3 3.11.2024, 9:17

2,956

Уничтожены 6 танков и 9 БМП.

2 ноября 2024 года украинские военные из состава 10-й ОГШБр «Эдельвейс» успешно отбили массированную атаку российских оккупантов.

Об этом сообщается в телеграм-канале бригады. Отмечается, что враг задействовал 22 единицы бронетехники: 7 танков, 13 БМП и 2 МТ-ЛБ. Кроме того, к штурмовым действиям привлекли около 120 оккупантов.

«Благодаря слаженной работе наших артиллеристов, ПТРК, разведки и дронов приближение врага было вовремя обнаружено, и его штурмовые группы остановлены на подходах к позициям», – говорится в сообщении.

В результате боя россияне понесли существенные потери. Украинские военные уничтожили 6 танков и 9 БМП. Также было ликвидировано 19 оккупантов, еще 23 – ранены.

«Остальные потери уточняются. Наши защитники – без потерь», – резюмировали в 10-й ОГШБр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com