Бойцы бригады «Эдельвейс» разгромили крупную механизированную колонну РФ

Бойцы бригады «Эдельвейс» разгромили крупную механизированную колонну РФ3
- 3.11.2024, 9:17
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Уничтожены 6 танков и 9 БМП.
2 ноября 2024 года украинские военные из состава 10-й ОГШБр «Эдельвейс» успешно отбили массированную атаку российских оккупантов.
Об этом сообщается в телеграм-канале бригады. Отмечается, что враг задействовал 22 единицы бронетехники: 7 танков, 13 БМП и 2 МТ-ЛБ. Кроме того, к штурмовым действиям привлекли около 120 оккупантов.
«Благодаря слаженной работе наших артиллеристов, ПТРК, разведки и дронов приближение врага было вовремя обнаружено, и его штурмовые группы остановлены на подходах к позициям», – говорится в сообщении.
В результате боя россияне понесли существенные потери. Украинские военные уничтожили 6 танков и 9 БМП. Также было ликвидировано 19 оккупантов, еще 23 – ранены.
«Остальные потери уточняются. Наши защитники – без потерь», – резюмировали в 10-й ОГШБр.