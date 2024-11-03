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МИД Турции предсказал «новую ситуацию» в войне в Украине

  • 3.11.2024, 14:19
  • 2,102
МИД Турции предсказал «новую ситуацию» в войне в Украине

Это может случиться уже в 2025 году.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключает появление «новой ситуации» в войне в Украине. Это может случиться уже в 2025 году.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Глава МИД отметил, что «усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году».

«Мы увидим ситуацию», - констатировал Фидан.

По его словам, поиски соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются и «ни одна сторона не хочет выглядеть проигрышной в этом процессе».

«Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», – отметил министр.

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