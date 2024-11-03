Аргентина обвинила экс-президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми

Аргентина обвинила экс-президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми1
- 3.11.2024, 16:14
В Боливии против него заведено похожее дело.
Аргентина вслед за Боливией обвинила экс-президента последней Эво Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними, также ему вменяют торговлю людьми. Об этом сообщила аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич, передает La Nacion.
«К делу о совращении несовершеннолетних, которое открыто в Боливии, добавляется еще более ненормальное: боливийский экс-президент обвиняется в том, что он сожительствовал с четырьмя несовершеннолетними в период, когда ему было предоставлено политическое убежище [в Аргентине]», — cказала министр.
Она уточнила, что 15 дней назад министерство подало иск в суд «о возможной торговле людьми и сексуальном насилии».
Буллрич отметила, что процесс не был предан огласке из-за «уровня насилия, существовавшего в то время в Боливии».
«Теперь, когда появились другие жалобы, мы можем об этом сказать», — пояснила министр.
По данным La Nacion, Моралеса обвиняют в том, что он жил с несовершеннолетними во время своего пребывания в Аргентине в период с 2019 по 2020 год. Их могли доставить в страну из Боливии для выполнения работы по дому, пишет издание.
В свидетельских показаниях, приложенных к делу, упоминаются слова близкой подруги Моралеса Анжелики Понсе, сообщает газета. По информации La Nacion, женщина сообщила, что несовершеннолетние исполняли «рабские» роли в резиденции, проживание в которой Моралесу оплачивало аргентинское правительство. По ее словам, Моралес получал «девушек в подарок» от тех, кто хотел добиться благосклонности правительства.
Ранее Минюст Боливии инициировал расследование против Моралеса в 2020 году, но оно не было завершено. По данным гособвинения, в 2015 году Моралес изнасиловал 15-летнюю девушку, которая забеременела и родила дочь в 16 лет. Следствие считает, что ее родители «получали выгоду» от связи своей дочери с Моралесом, в частности, ее мать собирались выдвинуть кандидатом в законодательное собрание департамента Тариха. В ордере прокуратуры говорится также о достаточных доказательствах причастности бывшего президента к торговле людьми.
Минюст потребовал также провести проверку в отношении судьи, который занимался делом Моралеса.
Сам бывший президент назвал расследование «правовой войной» (Lawfare), а изнасилование — «вымышленным». В своем аккаунте в X Моралес написал, что расследование вызвано желанием запретить ему участвовать в следующих президентских выборах (пройдут в 2025 году). Он уже заявлял о намерении баллотироваться от правящего «Движения к социализму».