Британский «мегаопрос» прогнозирует победу Харрис в США
- 3.11.2024, 18:22
Cоциологическая компания опросила более 31 тысяч избирателей.
Британская социологическая компания Focaldata использовала свою технологию опроса с огромной выборкой и предварительно спрогнозировала победу Камалы Харрис на выборах в США.
Об этом сообщает Politico.
Focaldata опросила более 31 тысяч избирателей по всей территории Соединенных Штатов в течение последнего месяца в рамках инновационного типа опроса под названием MRP, который в последние годы приобрел значительное влияние в Великобритании. Результаты были переданы эксклюзивно Politico.
Сочетая результаты MRP-опроса с результатами своего масштабного онлайн-опроса в «колеблющихся» штатах, Focaldata оценивает, что Харрис, вероятно, победит в Мичигане с преимуществом почти в 5 пунктов, в Неваде – с преимуществом в около двух пунктов, и с небольшим преимуществом в Пенсильвании и Висконсине.
Focaldata предполагает, что Трамп обойдет Харрис в Джорджии и Северной Каролине. Данные онлайн-опросов и MRP-моделирования расходятся в отношении Аризоны.
Преимущество Харрис частично объясняется ее привлекательностью среди белых женщин старшего возраста. Трамп одержал победу среди молодых чернокожих и испаноязычных мужчин.
«Наша модель MRP показывала победу Трампа на протяжении всей кампании, и только в последнем обновлении она изменилась в пользу демократа», – сказал Джеймс Канагасуриам, главный научный сотрудник Focaldata.
MRP – статистическая модель, которая берет массивную общенациональную выборку, а затем использует демографические данные, чтобы оценить результаты выборов на уровне штатов.
Метод, который называют «мегаопросом», ворвался на политическую сцену в Великобритании в 2017 году, правильно предсказав, что премьер Тереза Мэй потеряет большинство в парламенте в то время, когда большинство опросов свидетельствовали, что она одержит большую победу.
Focaldata работает над американскими опросами уже несколько месяцев.