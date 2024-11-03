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Британский «мегаопрос» прогнозирует победу Харрис в США

  • 3.11.2024, 18:22
Британский «мегаопрос» прогнозирует победу Харрис в США

Cоциологическая компания опросила более 31 тысяч избирателей.

Британская социологическая компания Focaldata использовала свою технологию опроса с огромной выборкой и предварительно спрогнозировала победу Камалы Харрис на выборах в США.

Об этом сообщает Politico.

Focaldata опросила более 31 тысяч избирателей по всей территории Соединенных Штатов в течение последнего месяца в рамках инновационного типа опроса под названием MRP, который в последние годы приобрел значительное влияние в Великобритании. Результаты были переданы эксклюзивно Politico.

Сочетая результаты MRP-опроса с результатами своего масштабного онлайн-опроса в «колеблющихся» штатах, Focaldata оценивает, что Харрис, вероятно, победит в Мичигане с преимуществом почти в 5 пунктов, в Неваде – с преимуществом в около двух пунктов, и с небольшим преимуществом в Пенсильвании и Висконсине.

Focaldata предполагает, что Трамп обойдет Харрис в Джорджии и Северной Каролине. Данные онлайн-опросов и MRP-моделирования расходятся в отношении Аризоны.

Преимущество Харрис частично объясняется ее привлекательностью среди белых женщин старшего возраста. Трамп одержал победу среди молодых чернокожих и испаноязычных мужчин.

«Наша модель MRP показывала победу Трампа на протяжении всей кампании, и только в последнем обновлении она изменилась в пользу демократа», – сказал Джеймс Канагасуриам, главный научный сотрудник Focaldata.

MRP – статистическая модель, которая берет массивную общенациональную выборку, а затем использует демографические данные, чтобы оценить результаты выборов на уровне штатов.

Метод, который называют «мегаопросом», ворвался на политическую сцену в Великобритании в 2017 году, правильно предсказав, что премьер Тереза Мэй потеряет большинство в парламенте в то время, когда большинство опросов свидетельствовали, что она одержит большую победу.

Focaldata работает над американскими опросами уже несколько месяцев.

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