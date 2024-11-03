Украинские спецназовцы с помощью дронов уничтожили два танка и БМП оккупантов под Покровском 3.11.2024, 18:51

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«Мангалы» не помогли.

Спецназовцы Нацгвардии из подразделения «Гострі картузи» с помощью дронов уничтожили два танка и боевую машину пехоты российских оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщила Нацгвардия Украины, опубликовав фото уничтоженной техники.

«Боевая техника была оснащена дополнительной защитой в виде антидронових мангалов, которые в теории должны были бы защитить ее от украинских беспилотников. Но это не помогло», — отмечается в сообщении.

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