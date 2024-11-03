закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 20:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские спецназовцы с помощью дронов уничтожили два танка и БМП оккупантов под Покровском

  • 3.11.2024, 18:51
  • 1,040
Украинские спецназовцы с помощью дронов уничтожили два танка и БМП оккупантов под Покровском

«Мангалы» не помогли.

Спецназовцы Нацгвардии из подразделения «Гострі картузи» с помощью дронов уничтожили два танка и боевую машину пехоты российских оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщила Нацгвардия Украины, опубликовав фото уничтоженной техники.

«Боевая техника была оснащена дополнительной защитой в виде антидронових мангалов, которые в теории должны были бы защитить ее от украинских беспилотников. Но это не помогло», — отмечается в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский