Украинские спецназовцы с помощью дронов уничтожили два танка и БМП оккупантов под Покровском
- 3.11.2024, 18:51
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«Мангалы» не помогли.
Спецназовцы Нацгвардии из подразделения «Гострі картузи» с помощью дронов уничтожили два танка и боевую машину пехоты российских оккупантов на Покровском направлении.
Об этом сообщила Нацгвардия Украины, опубликовав фото уничтоженной техники.
«Боевая техника была оснащена дополнительной защитой в виде антидронових мангалов, которые в теории должны были бы защитить ее от украинских беспилотников. Но это не помогло», — отмечается в сообщении.