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Кандидаты в президенты США посещают ключевые для гонки штаты

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  • 3.11.2024, 19:48
Кандидаты в президенты США посещают ключевые для гонки штаты

Трамп выступает в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии, Харрис – в Мичигане.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в воскресенье участвует в предвыборных мероприятиях в штате Мичиган, тогда как её соперник-республиканец Дональд Трамп посещает три других колеблющихся штата, Пенсильванию, Северную Каролину и Джорджию, за два дня до выборов, назначенных на 5 ноября.

Опросы общественного мнения показывают исторически близкие рейтинги кандидатов. Исследование New York Times и Сиенского колледжа, опубликованное 3 ноября, показало, что вице-президент Харрис и экс-президент Трамп идут нога в ногу в семи штатах — важных для исхода голосования.

Камала Харрис с небольшим отрывом лидирует в Неваде, Северной Каролине и Висконсине, а Дональд Трамп – в Аризоне. В Мичигане, Джорджии и Пенсильвании, согласно опросу, в котором приняли участие более 7 тысяч 800 вероятных избирателей в семи штатах с 24 октября по 2 ноября, эти два кандидата идут почти вровень. Во всех семи штатах соотношение голосов - в пределах погрешности в размере 3,5%, отмечается в публикации «Голоса Америки».

Около 40% респондентов уже проголосовали, и Харрис лидирует среди этих избирателей на 8 процентных пунктов, в то время как Трамп лидирует среди избирателей, которые говорят, что с большой вероятностью проголосуют, но ещё не сделали этого, свидетельствует опрос.

В Пенсильвании шансы на победу у обоих кандидатов сравнялись. В штате, где Харрис лидировала с отрывом в четыре процентных пункта во всех предыдущих опросах New York Times, Трамп набирает обороты.

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