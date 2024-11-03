В Европарламенте предложили ЕС создать союз безопасности и обороны 5 3.11.2024, 20:08

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В дополнение к НАТО.

Европейскому Союзу следует создать свою собственную организацию безопасности в дополнение к НАТО, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«Европейский Союз всегда должен быть сильнее, более последовательным и эффективным. Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который дополнял бы НАТО и не стал бы конкурировать с альянсом», — сказала она в интервью газете El Mundo.

Она добавила, что Европа находится на грани чрезвычайно нестабильной ситуации из-за российского вторжения в Украину. Метсола заявила, что ЕС должен быть готов ко всему, независимо от выборов президента США.

«В январе будет новый президент, а значит, и новая администрация. Также появятся новый Сенат и новый Конгресс, которые являются нашими коллегами, когда дело доходит до голосования по финансовой помощи Украине. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать вместе», — отметила она.

В середине июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на второй срок, заявила, что намерена сделать приоритетом обеспечение безопасности и защиту ЕС от внешних угроз.

«В ближайшие пять лет наша работа будет направлена на создание настоящего Европейского оборонного союза», — говорила она. По ее словам, страны-члены будут сами определять национальные военные доктрины и принимать решения о развертывании своих контингентов, но Европа «может сделать многое для поддержки и координации усилий по укреплению оборонной промышленной базы, инноваций и единого рынка».

Фон дер Ляйен обращала внимание на то, что последние несколько лет выявили «хроническую нехватку инвестиций и неэффективное расходование средств на развитие военного потенциала» ЕС. Она отмечала, что совокупные траты объединения на оборону с 2019 по 2021 годы выросли только на 20%, в то время как Китай увеличил этот показатель на 600%, а Россия — на 300%.

В связи с этим она пообещала создать должность еврокомиссара по обороне и Европейский оборонный фонд, который будет инвестировать в морскую, наземную, воздушную, космическую сферы и кибербезопасность.

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